¡Bombazo! River preguntó condiciones por Sebastián Villa: en cuánto fue tasado su pase

Trascendió la noticia de que River sondeó la situación de Sebastián Villa, el ex Boca que no seguirá en Independiente Rivadavia. Los detalles.

Este viernes, una noticia bomba sacudió el mundo River. En la semana en la que Marcelo Gallardo comenzó con la limpieza del plantel y le comunicó a varios jugadores -entre ellos, a cuatro héroes de Madrid- que no serán tenidos en cuenta de cara al próximo año, en los pasillos del Monumental empezó a sonar fuerte el nombre de un posible refuerzo que hizo temblar el piso: Sebastián Villa, extremo con pasado muy marcado en Boca entre 2018 y 2023.

Bombazo: River sondeó la situación a Sebastián Villa Germán Balcarce, periodista que cubre el día a día del Millonario en DSports, sorprendió con la información: "Aunque cuesta imaginar que pueda llegar a concretarse una transferencia, River averiguó condiciones por Villa", lanzó. Todo esto, luego de que el propio colombiano haya confirmado que no seguirá en Independiente Rivadavia en 2026.

Ante la firme decisión de Villa de ser transferido, donde viene de hacer historia levantando el título de la Copa Argentina -la primera estrella de la institución en la máxima categoría-, a la dirigencia de la Lepra mendocina no le queda otra opción que negociarlo. Sin embargo, eso no quiere decir que no pretendan un número altísimo por su ficha: fue cotizado en U$S8.000.000.

sebastián villa independiente rivadavia Villa no seguirá en Mendoza y River preguntó condiciones por su pase. ¿Hay chances de que el ex Boca juegue en el Millonario? Más allá de eso, Balcarce aclaró que se trató de un sondeo y que en el club descartan un posible arribo de Villa al equipo de Gallardo. "En River aseguran que no va a llegar al club, y pienso lo mismo. Dicho eso, sostengo que la situación de él se averiguó", sentenció en el posteo publicado en su cuenta de X, que generó mucho revuelo y versiones cruzadas.