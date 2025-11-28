La cruda reflexión de Javier Mascherano en la previa de la final de conferencia con el Inter Miami: "Lamentablemente no he podido..."

Javier Mascherano habló con los medios en la previa de la final ante el New York City e hizo una cruda reflexión sobre una cuenta pendiente que no pudo saldar.

Este sábado a partir de las 20:00 (hora de Argentina), el Inter Miami de Lionel Messi y Javier Mascherano disputará su primera final de conferencia de MLS en la historia ante el New York City en el Chase Stadium de Florida.

De cara a este partido, el Jefecito contará con todas sus figuras, encabezadas por Messi y Luis Suárez, pero a diferencia de otras ocasiones no comunicará el once titular hasta minutos antes de comenzar el compromiso, según mencionó en diálogo con la prensa.

La cruda reflexión de Javier Mascherano en la previa de la final de conferencia con el Inter Miami Lo que sí hizo con los medios fue una reflexión sobre la cuenta pendiente que le quedó no haber podido compartir tiempo con su familia debido a la gran cantidad de partidos en la temporada regular de la MLS: “Lamentablemente no he podido compartir los buenos momentos con la gente que uno quiere. Mi familia ha estado acá, hoy no se encuentra pero seguramente llegará para mañana. A lo largo de mi carrera como jugador he compartido tanto bueno como malos momentos con la gente que te acompaña todo el tiempo. Son los indispensables, los que están siempre. Los que te abrazan en los malos momentos y los que celebran los buenos al lado tuyo“, sentenció.

"Yo soy muy tranquilo, no me voy a los extremos. Trato de vivir todo de manera natural y sobre todo enfocado en lo que viene. Creo que hasta hoy hemos competido bien, pero no hemos conseguido nada. Hablamos mucho en la semana que más allá que hemos recuperado el factor campo, el partido de mañana va a ser muy complicado. Vamos a jugar contra un rival que se ha ganado el derecho de estar en la final de Conferencia, el único que ha ganado los tres partidos de visitante en los playoffs", agregó.