El posteo de Lionel Messi por el quinto aniversario de la muerte de Diego Maradona

A cinco años de la muerte de Diego Maradona , Lionel Messi lo recordó con una simple imagen: una storie en blanco y negro donde se lo ve abrazando a Diego en su etapa como director técnico de la Selección argentina. La imagen, sin texto, apareció pasadas las 16 horas de Argentina.

La elección de Messi no pasó desapercibida: el capitán optó por una referencia discreta pero potente, por lo que representa ese abrazo en medio del Mundial 2010 en el que Diego fue su DT.

El lunes Messi también tuvo una aparición en Instagram para homenajear a otro personaje del fútbol que falleció en las últimas horas: Omar Souto, histórico gerente de Selecciones. Allí escribió: "Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que AFA se fijará en mí. Un ser humano enorme. Nunca te vamos a olvidar Omar, que descanses en paz".

Lionel Messi publicó una foto en blanco y negro para recordar a Maradona en un nuevo aniversario de su muerte.

El 25 de noviembre de 2020 quedó grabado como una herida abierta para el pueblo argentino. A las 13.10 de aquel miércoles, el país supo que Maradona había muerto tras una descompensación cardíaca que derivó en un edema de pulmón. Tenía 60 años y estaba en una casa del municipio bonaerense de Tigre.

Como ocurrió con hechos históricos —desde los goles a Inglaterra hasta la muerte de Gardel—, cada argentino recuerda dónde estaba cuando se conoció la noticia. Fue el final de la vida de un símbolo que trascendió el fútbol y se convirtió en un ícono de la cultura popular mundial.

Diego Armando Maradona.jpg Se cumplen cinco años de la muerte de Diego Maradona.

El mito: un artista dentro de la cancha y un reflejo nacional

Maradona fue único. Un futbolista capaz de combinar potencia con belleza, técnica con rebeldía y fragilidad con genialidad. Con virtudes y contradicciones, fue un espejo del ADN argentino: un “Ave Fénix” que caía y resurgía, frontal, apasionado, orgulloso de su origen y profundamente ligado al sentimiento de patria.

Tras recuperarse a principios de siglo, vivió uno de sus momentos más luminosos como entrenador de la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde se lo vio pleno, lúcido y feliz.

El tramo final y un adiós inolvidable

Los últimos años estuvieron marcados por malos hábitos, un entorno nocivo y aislamiento. Maradona, que tantas veces esquivó la muerte, perdió su último duelo el 25 de noviembre de 2020. Falleció mientras dormía, lejos de su familia y rodeado de personas ajenas a gran parte de su vida.

En 2019/20, como DT de Gimnasia, recibió homenajes en cada estadio del país. Su última aparición pública coincidió con la consagración de Boca en La Bombonera, en un cierre casi simbólico para su relación con el fútbol argentino.

El 26 de noviembre, cerca de un millón de personas desfilaron por la Casa Rosada para despedirlo. El mundo también lo honró: minutos de silencio, tributos en todas las ligas y un gesto eterno del Napoli, que rebautizó su estadio como Diego Armando Maradona.

funeral despedida maradona Diego Maradona, ídolo eterno.

Un juicio en pausa

Cinco años después, la causa judicial por su muerte permanece en suspenso. Siete profesionales de la salud están imputados por “homicidio simple con dolo eventual”. El juicio, iniciado en marzo de 2025, quedó detenido tras el jury que inhabilitó de manera perpetua a la jueza Julieta Makintach por participar en un documental sobre el caso. Se espera una nueva fecha para la reanudación.