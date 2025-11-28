El contundente aviso de Gustavo Costas a Lautaro Martínez y De Paul: "Que no se hagan los..."

Gustavo Costas apuró a los dos campeones del mundo para que dentro de poco regresen al país y vuelvan a ponerse la camiseta de Racing.

Racing atraviesa un gran presente futbolístico y eso se debe a una persona llamada Gustavo Costas. El entrenador que arribó en 2024 y que se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana, le levantó la cara a la Academia y lo puso entre los mejores equipos del continente.

Ahora, con un plantel que lo respalda a muerte, el entrenador ya comienza a diagramar el equipo que saldrá a la cancha el próximo lunes a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda para recibir al Tigre de Dabove por los cuartos de final del torneo Clausura.

De todas maneras, el entrenador sueña con ser campeón de la Copa Libertadores (la única chance de entrar es siendo campeón del torneo local) y para ello sabe que tiene que reforzar el equipo. Es por esto que en su entrevista con ESPN F90, Gustavo Costas les hizo un contundente aviso a Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul, dos futbolistas surgidos en el club y actualmente están jugando en Europa y la MLS respectivamente.

El contundente aviso de Costas a Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul “Tiene que venir ya. Ya sabe él, yo se lo dije. A él y a Lautaro Martínez ya les dije, que tienen que venir, que no se hagan los boludos y ya está, dale", lanzó entre risas.