El plan especial de Racing para que Santiago Sosa pueda ser titular en el clásico frente a River

El capitán Santiago Sosa regresa apenas 28 días después de su operación y usará una máscara protectora para poder jugar ante River.

Santiago Sosa fue operado hace menos de un mes después de ser operado por una fractura en el seno maxilar superior derecho por un codazo de Marcos Rojo.

Santiago Sosa recibió el alta médica y será titular frente a River este lunes, apenas 28 días después de haber sido operado por la fractura del seno maxilar superior derecho. No está al 100%, pero habló con Gustavo Costas y confirmó que quiere estar en el clásico.

El mediocampista entrenó toda la semana a la par del plantel y su presencia tiene un peso clave en el orden futbolístico de la Academia, que busca recuperar solidez ante un rival que llega afilado. En Racing saben que su jerarquía es difícil de reemplazar.

El extraño método que utilizará Santiago Sosa para poder jugar ante River Para regresar, Sosa utilizará una máscara protectora, necesaria para resguardar la zona operada y evitar cualquier golpe. Las recuperaciones de este tipo suelen demorar entre dos y tres meses, pero con este recurso logra volver antes y con un nivel extra de protección.

Sosa utilizará una máscara protectora El capitán de Racing utilizará una máscara protectora para evitar complicaciones. Prensa Racing Club Este tipo de máscaras no aceleran el proceso quirúrgico, pero sí permiten que el jugador pueda competir sin riesgo inmediato de volver a lastimar la zona afectada. Con eso, Racing recupera a una de sus piezas más influyentes en el mediocampo.

Racing tiene tres lesionados que no podrán estar en este encuentro: Elías Torres (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), Luciano Vietto (desgarro en el sóleo derecho) y Marcos Rojo (desgarro en el sóleo izquierdo), quien justamente fue el que lesionó involuntariamente a Sosa en el duelo de ida frente a Flamengo.