En vivo: con gol de Solari, Racing le gana 1-0 a River en el Cilindro de Avellaneda y se mete en cuartos

Luego de un centro perfecto de Gabriel Rojas, el delantero de Racing metió un cabezazo implacable para el tempranero gol de la Academia ante el Millonario.

Como hace poco en la Copa Argentina, Racing y River vuelven a encontrarse en los octavos de final del Clausura.&nbsp;

Racing le gana 1-0 a River por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, y se está clasificando rumbo a los cuartos de final del Torneo Clausura.

A los 4 minutos, Santiago Solari, de cabeza, puso en ventaja por 1 a 0 a Racing ante River.

