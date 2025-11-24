En vivo: con gol de Solari, Racing le gana 1-0 a River en el Cilindro de Avellaneda y se mete en cuartos
Luego de un centro perfecto de Gabriel Rojas, el delantero de Racing metió un cabezazo implacable para el tempranero gol de la Academia ante el Millonario.
Racing le gana 1-0 a River por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, y se está clasificando rumbo a los cuartos de final del Torneo Clausura.
A los 4 minutos, Santiago Solari, de cabeza, puso en ventaja por 1 a 0 a Racing ante River.