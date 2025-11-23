Marcelo Gallardo y otro dolor de cabeza a horas del tremendo Racing-River de octavos

A horas del cruce en Avellaneda, el conjunto de Núñez sumó recuperados pero Marcelo Gallardo mantiene la duda con uno de sus delanteros.

El entrenador de River todavía no sabe si podrá contar con uno de sus delanteros, quien aún no recibió el alta médica

Lo que comenzó como una semana alentadora para River Plate cambió drásticamente con el correr de las prácticas. El cuerpo técnico esperaba recuperar a todo el plantel, pero Marcelo Gallardo continúa sin saber si podrá contar con uno de sus delanteros, algo que se resolverá recién en las próximas horas.

El entrenamiento del sábado dejó sensaciones mixtas. Por un lado, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel superaron las exigencias físicas y quedaron habilitados para el choque de octavos. Por el otro, Facundo Colidio no logró el avance necesario para recibir el alta.

El delantero arrastra un desgarro en el isquiotibial sufrido hace casi tres semanas ante Gimnasia. Si bien ya empezó con trabajos livianos y ejercicios con pelota, todavía no está en condiciones de sostener un ritmo de exigencia ni participar en ejercicios tácticos, lo que compromete su presencia en Avellaneda.

Facundo Colidio, con el tiempo en contra Los plazos de recuperación para una lesión muscular de este tipo ya están sobre el límite. A eso se suma que Colidio todavía no aumentó las cargas, un punto clave para que Gallardo pueda evaluar si es seguro incluirlo entre los convocados. Por eso, el DT lo esperará hasta el domingo antes de tomar una decisión. La situación del futbolista pasó de duda a incertidumbre total.

Colidio realizó un particular posteo en las redes. Foto: FotoBaires Marcelo Gallardo define la lista a último momento por la evolución física de Facundo Colidio. Fotobaires Refuerzos disponibles y la probable formación ante Racing Más allá del delantero, Gallardo sí sumará jugadores importantes para el partido. Además de Martínez Quarta y Montiel, recupera a Marcos Acuña, quien dejó atrás la suspensión por amarillas, y a Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda, ambos de regreso tras su paso por la última fecha FIFA.