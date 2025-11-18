Días y horarios confirmados para los playoffs del Clausura: cuándo juegan Racing-River y Boca-Talleres

Se dieron a conocer las fechas y horarios para los ocho encuentros de octavos de final del torneo Clausura. Todos los detalles.

La Liga Profesional ya definió los días y horarios de los cruces de octavos de final del torneo Clausura.

Tras la finalización de la fase regular del torneo Clausura, quedaron definidos los 16 equipos clasificados para los playoffs de octavos de final. Esta instancia se disputará a partido único y determinará al campeón del certamen, que obtendrá un boleto para disputar el Trofeo de Campeones ante Platense (ganador del Apertura).

La Liga Profesional de Fútbol emitió el cronograma oficial de la instancia. Los partidos se distribuirán a lo largo de cuatro días: el sábado y el domingo se disputarán dos encuentros por jornada, mientras que el lunes habrá tres cruces. El cierre se postergó hasta el miércoles para contemplar la participación de Lanús en la final de la Copa Sudamericana.

El sábado arrancan los playoffs del torneo Clausura La acción arrancará este sábado a las 20 horas con el cruce entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors en el José Amalfitani. Más tarde, por la misma llave, el Estadio Único de Santiago del Estero será testigo del enfrentamiento entre Central Córdoba y San Lorenzo. La jornada del domingo presenta dos duelos atractivos: a las 17:30, el líder del Grupo B, Rosario Central, recibe a Estudiantes de La Plata, y a las 20, Boca Juniors será local ante Talleres de Córdoba en La Bombonera.

El lunes se jugarán tres partidos más, destacándose el choque entre Racing y River en el Cilindro de Avellaneda a las 19.30. Antes, a las 17, Deportivo Riestra enfrentará a Barracas Central, y cerrando la jornada, Unión de Santa Fe chocará con Gimnasia de La Plata a las 22:00.

Finalmente, debido a su compromiso en la Copa Sudamericana, el último boleto a cuartos de final se definirá el miércoles a las 21:30, cuando Lanús reciba a Tigre en el Néstor Díaz Pérez, completando así el cuadro de esta electrizante ronda inicial.