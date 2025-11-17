Playoffs del Clausura: así quedaron todos los cruces con Racing-River y Boca-Talleres como destacados

Racing–River ya es un hecho y solo resta definir quién será el rival del Xeneize en octavos, a la espera de Gimnasia–Platense.

Como hace unos meses en la Copa Argentina, Racing y River volverán a encontrarse en los octavos de final del torneo Clausura. Por ahora, el partido se jugaría sin público.

La etapa regular del Torneo Clausura llegó a su fin y el cuadro de los playoffs quedó definido. Con los clasificados de ambas zonas ya acomodados, quedó definido el cuadro de octavos de final y solo resta que la AFA confirme dos días y horarios de cada encuentro eliminatorio.

Por la zona B, sacaron su boleto Rosario Central, Riestra, Lanús, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres. Mientras que en la zona A están adentro Boca, Racing, Unión, Central Córdoba, Argentinos, Barracas, Tigre y Estudiantes. Son 16 equipos listos para meterse en un mano a mano cargado de presión.

El choque más fuerte ya es una realidad: Racing vs. River será uno de los platos fuertes de los octavos. Mientras que el Xeneize se enfrentará en la Bombonera ante Talleres, al mando de Carlos Tevez. Racing será local frente a River, con al gran chance de que la Aprevide le habilite público local.

En estas etapas de eliminación directa, los mejores ubicados serán locales. Y vale recordar el formato: en caso de empate habrá tiempo suplementario (dos tiempos de 15’) y, si persiste la igualdad, definición por penales.

Así serán los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Cruces confirmados para los octavos pic.twitter.com/UQML2hzdZP — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 18, 2025 Partido 1 Boca (1° Zona A) vs. Talleres (8° de la B).