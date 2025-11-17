Racing vs. River podría jugarse con público pese a la sanción de Aprevide: el plan que cambia todo

El cruce más atractivo de los octavos del Clausura podría tener un clima distinto al previsto si prospera el operativo que activó Racing en Aprevide.

Racing, que jugó frente a Defensa y Justicia sin público por la sanción, mueve sus fichas para habilitar el Cilindro en los octavos ante River.

Racing y River asoman como el duelo estelar de los octavos del torneo Clausura. Todavía sin fecha confirmada, el partido en el Cilindro podría tener una novedad inesperada: la posibilidad de jugar con público local, pese a la sanción que pesa sobre la Academia.

La medida de Aprevide, que obliga a Racing a disputar tres encuentros a puertas cerradas, se originó por el recordado recibimiento con pirotecnia en la Libertadores frente a Flamengo. De esos tres partidos, el club solo cumplió uno: el de la semana pasada ante Defensa y Justicia. El castigo, en principio, debía extenderse durante todo diciembre.

El movimiento de Racing para cambiar el escenario Cilindro recibimiento a Racing vs Flamengo Impresionante: el Cilindro de Avellenada estalló con bengalas, humo y fuegos artificiales tras la salida de Racing al campo de juego. Foto: captura de TV. En Avellaneda no se resignan. En las últimas horas, el club presentó un descargo buscando revertir la sanción. Según trascendió, Racing intentó deslindarse de responsabilidad por los festejos con pirotecnia y dejó asentado su primer planteo formal.

Aprevide, sin embargo, retrucó. Señaló que el club habría colaborado con la puesta en escena apagando las luces del estadio durante el show pirotécnico, algo que para el organismo refuerza la idea de complicidad.

La jugada que podría destrabarlo todo Racing Defensa y Justicia Clausura 2025 Racing jugó a puertas cerradas frente a Defensa y Justicia, pero le quedan dos partidos más sin público por la sanción de Aprevide. Fotobaires Frente a ese ida y vuelta, Racing analiza un giro fuerte: admitir la responsabilidad total. Esa maniobra podría abrir una puerta para que Aprevide flexibilice la medida y habilite la presencia de público para los playoffs.