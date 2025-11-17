Racing vs. River podría jugarse con público pese a la sanción de Aprevide: el plan que cambia todo
El cruce más atractivo de los octavos del Clausura podría tener un clima distinto al previsto si prospera el operativo que activó Racing en Aprevide.
Racing y River asoman como el duelo estelar de los octavos del torneo Clausura. Todavía sin fecha confirmada, el partido en el Cilindro podría tener una novedad inesperada: la posibilidad de jugar con público local, pese a la sanción que pesa sobre la Academia.
La medida de Aprevide, que obliga a Racing a disputar tres encuentros a puertas cerradas, se originó por el recordado recibimiento con pirotecnia en la Libertadores frente a Flamengo. De esos tres partidos, el club solo cumplió uno: el de la semana pasada ante Defensa y Justicia. El castigo, en principio, debía extenderse durante todo diciembre.
Te Podría Interesar
El movimiento de Racing para cambiar el escenario
En Avellaneda no se resignan. En las últimas horas, el club presentó un descargo buscando revertir la sanción. Según trascendió, Racing intentó deslindarse de responsabilidad por los festejos con pirotecnia y dejó asentado su primer planteo formal.
Aprevide, sin embargo, retrucó. Señaló que el club habría colaborado con la puesta en escena apagando las luces del estadio durante el show pirotécnico, algo que para el organismo refuerza la idea de complicidad.
La jugada que podría destrabarlo todo
Frente a ese ida y vuelta, Racing analiza un giro fuerte: admitir la responsabilidad total. Esa maniobra podría abrir una puerta para que Aprevide flexibilice la medida y habilite la presencia de público para los playoffs.
Aunque no deja de llamar la atención la posibilidad de levantar una sanción cuando apenas se cumplió un tercio, en Racing confían en que el trabajo institucional, más el diálogo con Aprevide, pueda inclinar la balanza.
La última palabra llegará en breve. Sin calendario oficial confirmado, Racing ya juega un partido paralelo: lograr que el cruce ante River tenga el marco que el choque demanda. En Avellaneda trabajan contrarreloj para que el Cilindro vuelva a abrir sus puertas en plena fase eliminatoria.