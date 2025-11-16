Atento, River: por qué Racing podría dejarlo completamente afuera de la Libertadores por la tabla anual

Racing aún conserva dos vías para ingresar a la Copa 2026 y una de ellas puede desplazar a los de Núñez de la pelea por el último cupo disponible.

Racing llega al cierre del Clausura con dos caminos hacia la Libertadores y con la posibilidad de complicar a River.

Luego de quedar eliminado en semifinales de la actual Copa frente a Flamengo, Racing Club todavía tiene dos vías abiertas para meterse en la Libertadores 2026. Una depende exclusivamente de su desempeño; la otra, de lo que hagan sus rivales directos.

El primer camino es claro: salir campeón del torneo Clausura. Para eso, la Academia primero debe sellar su clasificación a los playoffs. Con la última fecha en juego, el equipo de Gustavo Costas ocupa el sexto lugar de la zona A con 22 puntos. Un empate en su visita a Newell’s le alcanzará para meterse entre los ocho, e incluso una caída podría servir si se combinan otros resultados.

gustavo costas Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, conserva dos vías para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Fotobaires El trayecto hacia el título no será sencillo: obligaría a atravesar octavos de final —Racing cayó en esa instancia en el Apertura ante Platense—, cuartos, semifinales y la final. Solo levantando el trofeo asegurará el boleto directo al certamen continental.

El otro escenario que mira Racing y que puede afectar a River La segunda alternativa de Racing está en la tabla anual. Para activar esa posibilidad deben darse dos condiciones: terminar cuarto en la tabla anual y que el campeón del torneo local sea uno de los tres equipos con cupo ya garantizado para la Libertadores 2026.

El sábado dejó un escenario favorable. Racing aparece séptimo con 50 puntos y, aunque no puede alcanzar al tercero, Argentinos (54), sí está en condiciones de superar a River (52), Riestra (52) y San Lorenzo (51). El Malevo y Ciclón ya igualaron sus respectivos partidos ante Godoy Cruz y Sarmiento, lo que mantiene abierta la pelea por ese cuarto puesto clave.