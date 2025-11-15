Gio Moreno reveló cómo empezó la pelea de Saja con Teo Gutiérrez el día que el delantero sacó un arma: "Salieron todos corriendo"

La escena quedó fijada para siempre en la memoria de quienes pisaron ese vestuario. Gio Moreno volvió sobre el 4-1 ante Independiente en 2012 y relató cómo aquella caída terminó derivando en una pelea salvaje entre Sebastián Saja y Teo Gutiérrez , un episodio que todavía incomoda en Racing .

Según el colombiano, todo explotó cuando Saja irrumpió en el vestuario buscando al delantero expulsado. Allí empezaron los gritos, los reproches y las acusaciones por las expulsiones repetidas. Recién después, entre el segundo y tercer párrafo del relato original, se mencionó que las declaraciones fueron dadas a ESPN.

Moreno recordó que Saja lo desafió a Teo en tono directo, acusándolo de jugar “con la plata de su familia”, mientras el delantero permanecía sentado y en silencio. El arquero insistió, lo provocó y pidió pelear “en las duchas”, algo que terminó de caldear el ambiente.

La chispa llegó con una frase que Gio no olvidó más: “A vos te hicieron cuatro goles y nadie te dice nada”. Ese comentario encendió al Chino y dio paso a los golpes. Moreno intentó intervenir, pero terminó recibiendo piñas que le cortaron la ceja y la oreja en medio del tumulto.

El colombiano contó que varios jugadores se sumaron a la gresca y acorralaron a los cafeteros contra una esquina. Fue entonces cuando Teo, según su versión, metió la mano en el bolso, sacó un arma y lanzó un grito desafiante: “Ahora sí, maricas, vengan de a uno. No quedó nadie, salieron todos corriendo”.

El episodio terminó con la renuncia de Coco Basile de Racing Club

El contexto no ayudaba. El equipo del Coco Basile llevaba tres partidos sin ganar y había entrado al clásico con un ultimátum del DT: si perdían, renunciaba. Racing empezó arriba con el gol de Teo tras el error de Milito, pero dos tantos de Parra cambiaron la historia. En el segundo tiempo llegaron las expulsiones de Zuculini y del propio Gutiérrez, y con nueve jugadores la Academia terminó recibiendo dos goles más de Vidal y Patito Rodríguez.

Alfio Basile fue internado en una clínica de neurorrehabilitación. Foto: archivo Un día después de este episodio, que terminó con la intervención de la policía, Alfio Coco Basile renunció a su cargo de entrenador de Racing. Foto: archivo

Años después, Basile revivió aquel vestuario. Contó que, cuando entró, encontró a dos jugadores boxeando a Teo y vio cómo el delantero sacaba “la máquina” y hasta lo apuntaba en medio del caos. Aquella noche fue, según su testimonio, la que lo empujó a dejar el cargo.

Gio Moreno -que jugó en Racing entre 2010 y 2012- compartió plantel con Gutiérrez en una etapa marcada por sus goles, sus expulsiones y un vestuario que tenía a Saja como líder desde su llegada en 2011