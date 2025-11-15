Descendió Godoy Cruz, una institución de Primera División que jugará en la B Nacional

El Tomba no pudo con Deportivo Riestra y perdió la categoría. Un mal año condenó al Expreso al descenso. A levantarse y volver.

Godoy Cruz perdió la categoria. El Tomba descendió a la Primera Nacional después de empatar 1 a 1 con Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte, en donde no ganó desde su vuelta. Había que esperar un milagro, que no llegó. No sólo no pudo sumar de a tres, sino que además, Aldosivi venció a San Martín de San Juan y condenó a ambos.

Se va un equipo que no estuvo a la altura, pero que representó a una institución que es de Primera División. Godoy Cruz Antonio Tomba construyó a lo largo de los casi 20 años que estuvo ininterrumpidamente en la maxima categoría, una identidad que generó elogios de todos, que despertó admiración a lo largo y a lo ancho del país. Y eso no se pierde con el descenso. O en todo caso, deberán trabajar a partir de ahora, para que no suceda.

Godoy Cruz cometió muchísimos errores durante una temporada para el olvido. La interna dirigencial, los cambios y las malas elecciones de los entrenadores y un plantel sin jerarquía que ganó 4 partidos en el año en el torneo local. Un horror tras otro. Que terminó en esto. El hincha, la cuarta pata de la mesa estuvo a la altura. Nada más.

El Expreso se va tras una temporada que también llegó con el sueño hecho realidad del Feliciano Gambarte. El Tomba volvió a casa en este 2025 y empezó el año compitiendo en una copa internacional. Nadie, ni el más pedimista, podía imaginar este desenlace.

Pero sucedió. Correrán lágrimas, habrá tristeza, se buscará a los responsables y se tomarán nuevas decisiones. Eso está clarísimo.