¡En las malas, mucho más! Así fue el recibimiento a Godoy Cruz en el Gambarte

La gente de Godoy Cruz no falló, como siempre. Y cuando el equipo ingresó al campo de juego, lo recibió con un espectacular recibimiento.

Juan Andrés Tuzzi

El recibimiento de la gente de Godoy Cruz

Alf Ponce / MDZ

La gente del Tomba volvió a decir presente. Esta tarde, en el encuentro ante Deportivo Riestra, los hinchas de Godoy Cruz volvieron a llenar el Feliciano Gambarte en el encuentro definitorio, por la fecha 16 del Torneo Clausura.

A persar del enojo con los dirigentes, el cuerpo técnico y el plantel, el hincha del Expreso sabía que hoy era momento de apoyar y así lo hizo.

En ese contexto, colmó su casa y le dio la bienvenida al equipo con un espectacular recibimiento, con bengalas, cantos y fuegos artificiales.

Godoy Cruz recibe a Riestra con la obligación de ganar y a la espera de que Aldosivi no le gana a San Martín de San Juan para no perder la categoría.

Así fue el recibimiento de la gente de Godoy Cruz (Video: Federico Acosta)

