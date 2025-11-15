En vivo: Godoy Cruz le empató a Riestra con gol de Andino, pero necesita ganar para no perder la categoría

Godoy Cruz empata 1-1 con Deportivo Riestra en el nuevo estadio Feliciano Gambarte , por la última fecha del torneo Clausura en un trascendental cotejo donde el Tomba se juega nada menos que su permanencia en Primera división.

El Tomba necesita ganar y esperar que Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan como local para forzar un partido desempate por la permanencia en Primera.

Si el Tomba gana y en Mar del Plata hay igualdad, deberá jugar un desempate ante Aldosivi. En cambio, si se impone San Martín de San Juan, será ese equipo el que lo enfrente por la permanencia.

En el arranque, el Expreso intentó tomar las riendas del juego, aunque mostró desorden y nerviosismo frente a un Riestra que apostó a esperar y salir rápido de contra.

Pasando los diez minutos, Godoy Cruz se despertó y empezó a merodear el arco de Manganelli, quien sustituyó a Ignacio Arce (no viajó por estar lesionado). La más clara fue después de un remate de Santino Andino, a los 15', que se desvió y se fue al córner.

Riestra mantuvo su plan de lastimar de contra y encontró el premio a los 19 minutos: Alexander Díaz desbordó por la derecha y asistió al medio para que Nicolás Benegas, de primera, marque el 1-0.

Baldazo de agua fría en el Gambarte: gol de Riestra

La respuesta del Tomba llegó rápido. Tres minutos más tarde, Santino Andino ejecutó un tiro libre desde la izquierda que cayó al área, se fue cerrando y terminó adentro para el 1-1. La acción pasó por el VAR y, tras la revisión, Tello convalidó el tanto, desatando el alivio de la gente de Godoy Cruz.

El gol de Santino Andino para el rápido empate de Godoy Cruz

