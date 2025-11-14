Los desopilantes (e irónicos) memes de la eliminación de Argentina ante México en el Mundial Sub 17
La caída argentina en los 16avos de final dejó una ola de memes en redes: creatividad, ironía y humor mezclados en una noche caliente.
La Selección Sub 17 quedó eliminada del Mundial de Qatar tras caer por penales ante México, luego del 2-2 en tiempo regular con los goles de Ramiro Tulián y Fernando Closter. La derrota encendió al instante las redes sociales, donde los hinchas de ambos países desataron una lluvia de memes apuntados al partido, la definición y la rivalidad que viene creciendo en los últimos años.
A medida que avanzaban los penales y una vez consumada la clasificación mexicana, la creatividad explotó: comparaciones, chicanas, referencias a cruces recientes entre las selecciones mayores y hasta guiños a partidos de Copa América y Mundiales. La noche en Qatar dejó memes para todos los gustos y una muestra más de cómo la rivalidad también se juega en las redes.
Te Podría Interesar
Los mejores memes de la eliminación de Argentina en el Mundial Sub 17