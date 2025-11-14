Los desopilantes e irónicos memes de la eliminación de Argentina ante México en el Mundial Sub 17. 

La Selección Sub 17 quedó eliminada del Mundial de Qatar tras caer por penales ante México , luego del 2-2 en tiempo regular con los goles de Ramiro Tulián y Fernando Closter. La derrota encendió al instante las redes sociales, donde los hinchas de ambos países desataron una lluvia de memes apuntados al partido, la definición y la rivalidad que viene creciendo en los últimos años.

A medida que avanzaban los penales y una vez consumada la clasificación mexicana, la creatividad explotó: comparaciones, chicanas, referencias a cruces recientes entre las selecciones mayores y hasta guiños a partidos de Copa América y Mundiales. La noche en Qatar dejó memes para todos los gustos y una muestra más de cómo la rivalidad también se juega en las redes.