Godoy Cruz no pasó de un discreto 0-0 ante Deportivo Madryn y todavía no conoce la victoria

Por la fecha 3, Godoy Cruz no se pudo sacar diferencias con Deportivo Madryn en el Gambarte y acumula tres empates consecutivos.

El primer tiempo fue discreto, con buenas intenciones del Bodeguero y algunas llegadas, pero le faltó profundidad y peligrosidad a la hora de atacar. En el balance fue superior, pero no le alcanzó para ponerse en ventaja antes del descanso.

Godoy Cruz vs Deportivo Madryn Primera Nacional 2026 2 Godoy Cruz y Deportivo Madryn no se sacaron diferencias. @ClubGodoyCruz En el complemento no cambió demasiado el trámite y, lejos de mejorar, fue incluso menos vistosos que la primera mitad. Mariano Toedtli agotó los cambios, pero los futbolistas que ingresaron no lograron hacer la diferencia y todo terminó en una igualdad sin goles.

Los hinchas tombinos expresaron su descontento con el preocupante presente del equipo y entonaron durante el último tramo el clásico "que se vayan todos, que no quede ni uno solo...". Además, tras finalizar el encuentro, hubo algunos incidentes con fanáticos que se colaron en el campo de juego, pero la situación no pasó a mayores.

Godoy Cruz acumula 13 partidos sin ganar y todavía no conoce la victoria en el Gambarte. En la fecha 4 debía enfrentar a Central Norte en Salta, pero el cotejo será reprogramado por el paro del fútbol argentino. Por lo tanto, el próximo compromiso será el sábado 14 de marzo como local frente a Ferro.