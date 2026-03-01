Deportivo Maipú ganaba por dos goles, pero terminó empatando 2-2 con San Martín de Tucumán

Por la fecha 3, Deportivo Maipú vencía en la Ciudadela con los golazos de Faggioli y Bonfigli, pero Ovando marcó por duplicado para que igualara San Martín.

Por la fecha 3 de la Primera Nacional 2026, Deportivo Maipú no pudo volver a festejar este domingo tras su triunfo ante Atlético Rafaela y empató de manera increíble por 2-2 ante San Martín de Tucumán en la Ciudadela, en un duelo en el que se le escapó la victoria en la segunda mitad.

El Cruzado finalizó la primera mitad con un considerable 2-0 a favor gracias a los golazos de Lucas Faggioli y Mirko Bonfigli. Pero Lautaro Ovando, en una ráfaga en el arranque del complemento, marcó por duplicado y le terminó dando la igualdad al Ciruja.

A los 19 minutos del primer tiempo, tras un muy buen centro de Marcelo Eggel al área, Lucas Faggioli la agarró como venía y con una excelsa definición marcó un auténtico golazo, ante la incrédula mirada Darío Sand que nada pudo hacer para evitarlo.

Sobre el cierre, en los instantes previos al descanso, Mirko Bonfigli quedó mano a mano con el arquero rival tras un excelente pase en profundidad, nuevamente de Eggel, la picó y estiró la ventaja para irse a los vestuarios dos goles arriba.

El equipo de Alexis Matteo no supo defender la ventaja en el arranque del complemento. Lautaro Ovando, que había ingresado en el entretiempo, primero descontó a los 54’ y luego, en una ráfaga, marcó la igualdad a los 56’. Durante el resto del encuentro, el elenco local fue el que más cerca estuvo del tercero.