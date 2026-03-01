Deportivo Maipú busca dar el golpe en Tucumán ante San Martín

Deportivo Maipú visita a San Martín de Tucumán en La Ciudadela con la misión de confirmar su levantada tras el primer triunfo en la Primera Nacional 2026.

Deportivo Maipú sufrió un tanto desde el comienzo del partido ante Atlético Rafaela.

Deportivo Maipú tiene una prueba exigente este domingo desde las 17.30 cuando visite a San Martín de Tucumán por la 3ª fecha de la Primera Nacional en el estadio Estadio La Ciudadela. El Cruzado llega con la confianza alta tras su primera victoria del año (2-1 vs Atlético de Rafaela) y quiere confirmar que puede pelear de igual a igual con rivales duros como el Santo.

Será un duelo picante: San Martín, que aún no perdió esta temporada y viene con buen rendimiento bajo la conducción de Andrés Yllana, también quiere seguir sumando en casa y consolidarse entre los de arriba.

Deportivo Maipú y una visita de riesgo a Tucumán Maipú no planea esconderse. Con la tranquilidad de haber despejado dudas con su triunfo anterior, el elenco dirigído por Alexis Matteo saldrá a imponer su idea y buscar un resultado positivo en una cancha siempre complicada como La Ciudadela.

El partido se podrá ver en vivo por la plataforma LPF Play y se perfila como una de las pruebas más exigentes para el Cruzado en este inicio de campeonato.



