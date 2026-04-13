El desopilante motivo por el que Mariano Echeverría extrañaba el fútbol argentino

Luego del triunfo del Deportivo Maipú ante Colegiales por 3 a 1, en el marco de la novena fecha de la Primera Nacional, el flamante entrenador Mariano Echeverría habló en rueda de prensa, se refirió a la victoria de su equipo y contó un llamativo motivo por el que extrañaba el fútbol argentino, al que regresó después de siete años.

El Cruzado volvió al triunfo después de cinco partidos y cuatro derrotas de forma consecutiva y, si bien sigue en zona de descenso, el éxito ante Cole seguramente le permitirá cambiar de ánimo para los próximos compromisos, que serán ante Patronato como visitante y contra Almagro en calidad de local.

Marcelo Eggel conviritó el 2-1 para Maipú Marcelo Eggel conviritó el 2-1 para Maipú. @LPFPlay Sobre el encuentro de este domingo, que marcó el debut de Echeverría, el Flaco señaló que "el objetivo final era el resultado, pero desde que asumimos nos planteamos que teníamos que generar una identidad, que la gente sepa a qué jugamos. Tenemos un montón de cosas para mejorar, pero sí quería agradecer la predisposición y la entrega, hicieron un partido muy bueno por las formas, no tanto por el resultado.

El desopilante motivo de Mariano Echeverría Tras su paso como entrenador de Tigre en 2018, el marplatense tuvo su segunda experiencia como director técnico en el Johor Darul, club que participa de la Superliga de Malasia, en donde Echeverría dirigió 22 partidos, en 2022, y terminó su ciclo de forma invicta, con 17 victorias y cinco derrotas.