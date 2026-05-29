La dolorosa reacción de Marcos Acuña al enterarse de que no jugará el Mundial 2026 con la Selección argentina

Tras su gran semestre con River, y dado su rol durante el ciclo Scaloni, se esperaba que Acuña formara parte de la lista de 26, pero terminó quedando afuera.

Marcos Acuña es el gran ausente de la lista de 26 de la Selección argentina para el Mundial 2026. Pese a su gran semestre con River Plate y de ser una parte importante del ciclo Lionel Scaloni, finalmente terminó quedándose afuera de manera inesperada, tanto para propios como para extraños.

Todo apunta a que esta decisión no se debió a cuestiones futbolísticas, ya que el Huevo estuvo demostrando grandes rendimientos en el último año y en Núñez muchos lo consideran uno de los mejores jugadores (si no el mejor) del plantel millonario. Sin embargo, los problemas físicos que viene arrastrando en el último tiempo, especialmente con la lesión que sufrió en la final del Apertura, terminaron siendo determinantes.

A menos de un mes del Mundial, Acuña volvió a preocupar en River La lesión en la final del Apertura terminó siendo determinante para la no convocatoria de Acuña. Captura ESPN

Sin embargo, la molestia muscular del ex Ferro y Racing no había sido tan grave y, tras los chequeos médicos que le realizaron, se estipulaba que podría llegar bien al debut en la Copa del Mundo. El hecho de que no estuviera en la convocatoria lo tomó completamente de sorpresa, pues el lateral izquierdo ya se veía en el certamen.

Además, aseguran que Scaloni no se comunicó con él ante para decirle que no lo incluiría y se enteró recién cuando se hizo pública la lista final, sin ningún tipo de explicación de parte del cuerpo técnico. En ese sentido, desde su entorno aseguran que este fue un golpe muy duro de digerir y que lo dejó "muy mal anímicamente".