Por qué Lionel Scaloni borró al Huevo Acuña del Mundial 2026

Lionel Scaloni sorprendió en la lista de los 26 futbolistas convocados a la Copa del Mundo al dejar afuera al lateral izquierdo de River.

La confirmación de la lista definitiva de 26 futbolistas de la Selección argentina para el Mundial 2026 abrió inmediatamente el debate. Como suele ocurrir tras cada convocatoria de Lionel Scaloni, hubo nombres que generaron consenso y otros que despertaron interrogantes, especialmente por las ausencias de Marcos Acuña y Marcos Senesi, y la presencia de Facundo Medina entre los elegidos.

El motivo por el cual Scaloni “borró” al Huevo Acuña del Mundial 2026 En el caso del Huevo Acuña, la decisión no pasó solamente por cuestiones futbolísticas. El lateral de River llegó condicionado desde lo físico y esa situación terminó pesando en el análisis final del cuerpo técnico. A los 34 años, el campeón del mundo arrastró reiterados problemas musculares durante los últimos meses. Incluso, en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano debió salir por una contractura en el isquiotibial derecho y luego tampoco pudo estar en el cierre del semestre ante Blooming.

Marcos Acuña Copa del Mundo Qatar 2022 Scaloni borró al Huevo Acuña para el Mundial 2026. @marcos.acuna10

Ese panorama terminó inclinando la balanza en una posición donde Nicolás Tagliafico aparece como titular indiscutido. Aunque a simple vista pareciera no tener un reemplazante natural, Scaloni encuentra variantes con Valentín Barco, capaz de desempeñarse tanto como lateral como unos metros más adelante. Allí también gana terreno Facundo Medina, uno de los futbolistas que terminó imponiéndose en la pulseada final.

Marcos Senesi, la otra sorpresiva ausencia en la lista de la Selección argentina Por otro lado, la ausencia de Marcos Senesi también llamó la atención. El defensor atraviesa un presente destacado en Bournemouth y su nivel despertó el interés de gigantes de la Premier League como Tottenham y Liverpool. Sin embargo, su exclusión respondió pura y exclusivamente a una cuestión de preferencias de Lionel Scaloni.