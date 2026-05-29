Scaloni sigue de cerca a los jugadores tocados: hasta cuándo puede cambiar la lista del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, aunque Lionel Scaloni confirmó oficialmente la lista de 26 jugadores que defenderán el título conseguido en Qatar, la tranquilidad todavía no es total en el predio de la Selección Argentina.

Varias piezas importantes del plantel llegan con distintas molestias físicas y mantienen en alerta al cuerpo técnico a pocas semanas del estreno mundialista.

La nómina definitiva fue presentada ayer con la base del equipo campeón del mundo y varios nombres nuevos que buscarán ganarse un lugar en la historia. Sin embargo, detrás de la foto oficial aparece una preocupación inevitable: algunos futbolistas atraviesan procesos de recuperación y todavía deben demostrar que están en condiciones de afrontar la máxima exigencia de una Copa del Mundo.

Aunque la lista ya fue entregada a la FIFA, el reglamento contempla una situación excepcional. Los seleccionados pueden reemplazar jugadores hasta 24 horas antes de su primer partido del torneo siempre que exista una lesión grave o una enfermedad que impida la participación del futbolista afectado.

La normativa también establece que el reemplazante debe formar parte de la prelista de 55 jugadores que cada federación presentó previamente antes de anunciar la convocatoria definitiva. Es decir, cualquier modificación deberá salir obligatoriamente de ese grupo de futbolistas que ya fueron registrados por Argentina ante la FIFA. Además, cada caso debe ser evaluado y aprobado por el organismo internacional.

La lista de 26 de la Selección argentina para el Mundial 2026 @Argentina

En el caso de los arqueros existe una excepción adicional. Si uno de los guardametas sufre una lesión o enfermedad grave durante el desarrollo de la competencia, podrá ser sustituido incluso después del inicio del Mundial, siempre con la autorización correspondiente.

Los nombres que generan atención

Entre los jugadores que están siendo monitoreados aparece Gonzalo Montiel, quien atraviesa la etapa final de recuperación de una lesión muscular. Nahuel Molina también trabaja para dejar atrás molestias físicas que condicionaron su cierre de temporada en Europa.

A ellos se suman Nicolás González, que arrastra una dolencia muscular, y Emiliano Martínez, quien sufrió una lesión en uno de los dedos de su mano derecha, aunque los reportes médicos son optimistas respecto de su evolución. Nico Paz también fue evaluado en los últimos días por una molestia que obligó a reducir algunas cargas de entrenamiento.

La situación que más preocupación generó en las últimas semanas fue la de Cristian Romero. El defensor sufrió un fuerte golpe durante un partido de la Premier League y posteriormente se confirmó una lesión ligamentaria en la rodilla. Desde entonces realiza un trabajo intensivo de recuperación para intentar llegar en condiciones al inicio de la competencia.

Una lista con experiencia y renovación

Pese a esas incertidumbres físicas, Scaloni decidió sostener gran parte de la estructura que le dio a la Argentina la tercera estrella en Qatar. Lionel Messi encabezará una vez más el proyecto albiceleste y disputará su sexta Copa del Mundo, acompañado por referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Nicolás Otamendi.

La convocatoria también muestra señales de renovación con la presencia de futbolistas que vivirán su primera experiencia mundialista, entre ellos Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco y José Manuel López. Mientras tanto, nombres históricos del ciclo quedaron fuera de la lista definitiva por cuestiones físicas o decisiones futbolísticas.

Con el debut frente a Argelia cada vez más cerca, la prioridad del cuerpo técnico pasa ahora por recuperar a todos los jugadores que llegan con molestias. El margen reglamentario todavía existe, pero en la Selección esperan no tener que utilizarlo y llegar al estreno con el plantel completo para iniciar la defensa del título mundial.