Mariano Echeverría asumió en Maipú y puso en marcha un nuevo ciclo

Mariano Echeverría dirigió junto a su cuerpo técnico la primera práctica en el Deportivo Maipú. Un equipo enfocado en identidad y pertenencia.

De la información a la confirmación. Tal como se adelantó hace dos días, Deportivo Maipú ya tiene nuevo entrenador: Mariano Echeverría asumió formalmente y comenzó a trabajar al frente del plantel profesional.

El club lo presentó junto a sus ayudantes de campo, Marcelo Baamonde y Enzo Imbesi, conformando un cuerpo técnico que apunta a recuperar la identidad del equipo y reforzar el sentido de pertenencia, dos conceptos clave en este nuevo proceso.

Equipo maipu @club_deportivo_maipu Desde la institución destacaron que se trata de un proyecto integral, acompañado por un equipo interdisciplinario que trabajará en diferentes áreas para potenciar el rendimiento del plantel. La idea es clara: construir desde lo colectivo, con compromiso y una línea de trabajo sostenida.

La llegada de Echeverría marca un golpe de timón en Maipú, que busca reencauzar su rumbo y volver a ser competitivo. Con conocimiento del club y una impronta definida, el nuevo DT ya puso manos a la obra.