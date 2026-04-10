Debut caliente: el nuevo Deportivo Maipú de Mariano Echeverría arranca con la soga al cuello

No hay margen. No hay tiempo. Y tampoco excusas.

El nuevo Maipú de Mariano “Flaco” Echeverría está listo para salir a la cancha… pero lo hará con la presión al límite. Este domingo a las 18:30, el Cruzado enfrentará a Colegiales en un partido que ya se juega como una final.

Será el debut del ex marcador central del club en el banco de suplentes, acompañado por Enzo Imbesi y un cuerpo técnico con fuerte identidad cruzada. Pero el contexto no espera procesos largos: Maipú está último, en zona de descenso y necesita ganar sí o sí.

Echeverría meterá mano en el equipo. Se vienen entre tres y cinco cambios en el once titular, con la posible vuelta de futbolistas de experiencia en la mitad de la cancha para intentar ordenar un equipo golpeado.

Porque el presente no ayuda. Lo deportivo preocupa, lo institucional tampoco da respiro y el clima empieza a pesar. Por eso, el duelo ante Colegiales no es uno más: es un punto de quiebre.

O reacción… o más dudas.

El nuevo ciclo arranca en un escenario límite.

Y Maipú no puede fallar.