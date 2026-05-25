El tenso momento de Juanfer Quintero con un hincha de River al volver a Ezeiza y la reacción de Coudet

Un grupo de fanáticos de River recibió al equipo cuando bajó del avión y Quintero terminó confrontando a uno de los presentes.

River Plate sufrió un durísimo golpe al perder la final del Torneo Apertura contra Belgrano de Córdoba. En un semestre que arrancó muy mal y que se cobró la salida de Marcelo Gallardo, parecía que lograban levantarlo con una consagración, pero la derrota de ayer en el Kempes tiró todo abajo.

Sin copa ni festejo, el equipo volvió el mismo domingo por la noche a Buenos Aires para cambiar de página y enfocarse en el cierre de la Sudamericana. Varios hinchas se reunieron en el Aeropuerto de Ezeiza para recibir al equipo cuando bajaba del avión, y el encuentro se llevó dentro de todo con un buen ambiente, aunque no faltó un momento de tensión.

El tenso momento de Juanfer Quintero con un hincha de River El tenso momento de Juanfer Quintero con un hincha de River ESPN En una imagen captada por las cámaras de ESPN, se lo vio a Juan Fernando Quintero detenerse por unos instantes y encarar a uno de los fanáticos, al parecer no en muy buenos términos. Eduardo Coudet que estaba detrás del colombiano, intervino rápidamenta para sacarlo de esa situación y que continuara su trayecto al micro.

Juanfer, que ayer ingresó recién al minuto 89, después de que Belgrano diera vuelta el marcador, quedó muy caliente por el resultado. No se sabe qué le dijo el hincha, pero evidentemente no le cayó nada bien. Cabe recordar que hace poco había confrontado al público millonario por cantar contra los jugadores en el partido de octavos de final contra San Lorenzo.