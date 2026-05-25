"Derrotado o vencedor": River cumple 125 años en medio de la tristeza por la final perdida

En el centésimo vigésimo quinto aniversario de su fundación, River celebró la fecha con un video en redes sociales protagonizado por el Beto Alonso.

River Plate cumple este lunes 25 de mayo 125 años de historia. Un aniversario un tanto amargo, ya que se da a pocas horas de haber sufrido una triste derrota en la final del Torneo Apertura contra Belgrano de Córdoba. Pero, pese a todo, el club no se privó de celebrar una fecha tan importante como la de hoy.

Esta mañana, el cuadro de Núñez subió a sus redes sociales un video protagonizado por Norberto Alonso, uno de los máximos ídolos históricos de la Banda, quien comienza a entonar las estrofas del himno millonario: "Elevemos toda el alma en la humilde canción, renovando con cariño la ingenua emoción. Y con lazos triunfadores trataremos de unir el glorioso pasado y el brillante porvenir".

El video con el que River Plate celebró sus 125 años El video con el que River Plate celebró sus 125 años @RiverPlate En el clip son presentados otros representantes del fútbol riverplatense: Santiago Espíndola, jugador de la Reserva; Liam Chaya, juvenil de la Categoría 2014; y Francisca Altgelt, de la Primera femenina. Todos ellos, junto con el Beto, se van alternando para seguir recitando los versos del canto institucional: "River Plate, tu grato nombre, derrotado o vencedor, siempre, cual un solo hombre nos tendrá a su alrededor. River Plate, tu grato nombre, derrotado o vencedor; mientras viva tu bandera, ¡la izaremos con honor!".

A lo largo de la pieza, se van mostrando imágenes de archivo que repasan las distintas épocas de la historia del club, sus múltiples consagraciones, sus mayores glorias e ídolos, así como también todo el color y la pasión de su hinchada. El video cierra con Alonso mirando a cámara y dedicando un sentido mensaje final a todo el pueblo millonario: "Felices 125 años, River. ¡Te quiero!".