Belgrano campeón del Torneo Apertura 2026: así quedó la tabla histórica de títulos de liga

Belgrano de Córdoba derrotó a River en la final del Apertura, hizo historia y se metió por primera vez entre los campeones del fútbol argentino.

Belgrano hizo historia: le ganó a River, conquistó el primer título de liga de su historia y se metió en la tabla histórica de campeones del fútbol argentino

Belgrano en Córdoba derrotó 3-2 a River Plate en el Estadio Mario Alberto Kempes y se consagró campeón del Torneo Apertura 2026. El conjunto cordobés consiguió así el primer título de liga de toda su historia y se metió oficialmente en la tabla histórica de campeones del fútbol argentino.

La conquista del Pirata tuvo un valor todavía más grande porque rompió una tendencia histórica del fútbol nacional. Según los datos aportados por Revisionismo Fútbol, Belgrano se convirtió en el primer club indirectamente afiliado a la AFA en ganar un campeonato de Primera División y el primero fuera de Buenos Aires y Rosario en lograrlo en 133 años.

Belgrano hizo historia y se metió entre los campeones del fútbol argentino Los jugadores de Belgrano celebran con el trofeo de campeón tras la final ante River. Los jugadores de Belgrano celebran con el trofeo de campeón tras la final ante River. EFE

El camino hacia el título también tuvo un fuerte peso simbólico para el conjunto cordobés. En los playoffs eliminó primero a Talleres en el clásico, luego dejó afuera a Unión de Santa Fe y más tarde superó por penales a Argentinos Juniors antes de vencer a River en la final.

A pesar de la derrota, River continúa liderando la tabla histórica de títulos de liga con 38 conquistas, seguido por Boca Juniors con 35. Más atrás aparecen Racing Club con 18, Independiente con 16 y San Lorenzo con 15.