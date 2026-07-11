Estupor: cuál fue el último posteo de Jayden Adams, el futbolista de Sudáfrica que murió tras jugar el Mundial 2026

El mundo del fútbol lamenta la muerte de Jayden Adams, cuya última publicación reflejaba su alegría de haber disputado una Copa del Mundo.

La muerte de Jayden Adams conmocionó al mundo del fútbol. El futbolista de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns falleció de manera repentina a los 25 años, apenas unos días después de regresar a su país tras disputar el Mundial 2026.

El mediocampista había sido una pieza importante del histórico seleccionado que, por primera vez, consiguió superar la fase de grupos de una Copa del Mundo: jugó ante México, República Checa y Corea del Sur. El único partido que no tuvo minutos fue en la eliminación ante Canadá en 16avos de final.

En medio del impacto por la noticia, muchos usuarios fueron hasta su cuenta oficial de Instagram para recordar a Adams. En ese contexto, su último posteo data del 25 de junio, y en él reflejó su completa felicidad por haber disputado la máxima cita.

El último posteo de Jayden Adams antes de su repentino fallecimiento La publicación reúne cinco imágenes muy especiales: las dos primeras lo muestran en acción durante el debut frente a México en el Estadio Azteca; otras dos corresponden a la clásica producción oficial de la FIFA previa al torneo; y la última retrata a todo el plantel sudafricano posando antes del encuentro ante los checos por la segunda fecha.