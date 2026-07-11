Los Pumas van por la recuperación ante Gales en el Nations Championship: hora y cómo ver en vivo
El seleccionado argentino buscará su primer triunfo y Felipe Contepomi mete mano: cinco cambios respecto al equipo que cayó en el debut ante Escocia.
Los Pumas buscarán este sábado levantar cabeza en el Nations Championship cuando reciban a Gales por la segunda fecha del certamen. El seleccionado argentino necesita recuperarse tras la derrota 47-38 frente a Escocia en Córdoba y saldrá a la cancha del Estadio del Bicentenario de San Juan con varias modificaciones.
El encuentro comenzará a las 16:10 y podrá verse en vivo por ESPN 2 y Disney+ Plan Premium. Será una buena oportunidad para que el equipo dirigido por Felipe Contepomi consiga su primer triunfo en la competencia y vuelva a mostrar el nivel que lo llevó a convertirse en uno de los protagonistas del rugby internacional.
Para este compromiso, Contepomi realizará cinco cambios respecto al equipo que cayó ante los escoceses. Ingresarán Boris Wenger, Tomás Rapetti, Marcos Kremer, Justo Piccardo y Bautista Delguy, en reemplazo de Mayco Vivas, Pedro Delgado, Pablo Matera, Faustino Sánchez Valarolo y Rodrigo Isgró.
La formación confirmada de Los Pumas
Boris Wenger; Julián Montoya; Tomás Rapetti; Guido Petti; Matías Alemanno; Santiago Grondona; Marcos Kremer; Joaquín Oviedo; Gonzalo García; Tomás Albornoz; Mateo Carreras; Justo Piccardo; Lucio Cinti; Bautista Delguy y Santiago Carreras.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Simón Benítez Cruz, Matías Moroni e Ignacio Mendy.