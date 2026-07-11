Los datos históricos de la Selección argentina ante Suiza que ilusionan con el pase a semifinales del Mundial
El equipo de Lionel Scaloni buscará este sábado el pase a las semifinales del Mundial 2026 frente a los helvéticos, un rival con el que nunca perdió y con el cual mantiene un amplio dominio en el historial.
La Selección argentina se enfrentará, desde las 22 de este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026, a su par de Suiza, un rival con el que tiene un saldo muy positivo.
El historial marca un claro dominio de la Selección argentina, que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos, mientras que los otros dos terminaron igualados.
El primer antecedente entre Argentina y Suiza data de la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966, que terminó 2-0 a favor de la “Albiceleste” gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Onega.
Los siguientes cinco enfrentamientos entre estas selecciones fueron por partidos amistosos, en 1980, 1984, 1990, 2007 y 2012. La Argentina se quedó con la victoria en 1980 (5-0), 1984 (2-0) y 2012 (3-1). Por otra parte, los amistosos de 1990 y 2007 terminaron igualados 1-1.
La última vez que la Selección argentina jugó contra Suiza fue en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.
En aquella ocasión, los entonces dirigidos por Alejandro Sabella llegaban como grandes candidatos a conseguir la clasificación a los cuartos de final, ya que habían terminado primeros y con puntaje ideal en la fase de grupos.
Sin embargo, el partido fue extremadamente cerrado y con muy pocas situaciones para ambos combinados y se tuvo que definir en el tiempo extra, donde la Argentina consiguió el gol del triunfo recién a los 117 minutos a través de Ángel Di María, quien definió muy bien tras una gran asistencia de Lionel Messi.
El historial entre la Selección argentina y Suiza
- Argentina 2 – 0 Suiza (fase de grupos del Mundial 1966)
- Argentina 5 – 0 Suiza (amistoso en 1980)
- Argentina 2 – 0 Suiza (amistoso en 1984)
- Argentina 1 – 1 Suiza (amistoso en 1990)
- Argentina 1 – 1 Suiza (amistoso en 2007)
- Argentina 3 – 1 Suiza (amistoso en 2012)
- Argentina 1 – 0 Suiza (octavos de final del Mundial 2014)