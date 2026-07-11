Los datos históricos de la Selección argentina ante Suiza que ilusionan con el pase a semifinales del Mundial

La Selección argentina se enfrentará, desde las 22 de este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 , a su par de Suiza , un rival con el que tiene un saldo muy positivo.

El historial marca un claro dominio de la Selección argentina , que se impuso en cinco de los siete enfrentamientos, mientras que los otros dos terminaron igualados.

El primer antecedente entre Argentina y Suiza data de la fase de grupos del Mundial de Inglaterra 1966 , que terminó 2-0 a favor de la “Albiceleste” gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

Los siguientes cinco enfrentamientos entre estas selecciones fueron por partidos amistosos , en 1980, 1984, 1990, 2007 y 2012. La Argentina se quedó con la victoria en 1980 (5-0), 1984 (2-0) y 2012 (3-1). Por otra parte, los amistosos de 1990 y 2007 terminaron igualados 1-1.

La última vez que la Selección argentina jugó contra Suiza fue en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 .

En aquella ocasión, los entonces dirigidos por Alejandro Sabella llegaban como grandes candidatos a conseguir la clasificación a los cuartos de final, ya que habían terminado primeros y con puntaje ideal en la fase de grupos.

Sin embargo, el partido fue extremadamente cerrado y con muy pocas situaciones para ambos combinados y se tuvo que definir en el tiempo extra, donde la Argentina consiguió el gol del triunfo recién a los 117 minutos a través de Ángel Di María, quien definió muy bien tras una gran asistencia de Lionel Messi.

El historial entre la Selección argentina y Suiza