En vivo: Deportivo Maipú gana 1-0 en su visita a Atlético Rafaela y se afianza en zona de Reducido

Deportivo Maipú visita el Estadio Nuevo Monumental para enfrentar a Atlético Rafaela por la fecha 20 de la Primera Nacional . El partido, que cuenta con el arbitraje de Fabrizio Llobet, inicia a las 15:00 y se puede ver en vivo a través de la plataforma de LPF Play.

El Cruzado, que volvió a la victoria con un sólido 2-0 ante Agropecuario, tiene 25 puntos y se ubica en el octavo lugar de la Zona B, mientras que la Crema ocupa la sexta posición con 27. Por eso, el duelo de esta tarde en Santa Fe vale mucho más que tres puntos.