Deportivo Maipú visita a Atlético Rafaela con la intención de prenderse arriba

El Cruzado buscará su segunda victoria consecutiva para seguir escalando posiciones en la Primera Nacional. Este sábado desde las 15, con el arbitraje de Fabrizio Llobet.

Después del triunfo conseguido en el inicio de la segunda rueda, Deportivo Maipú afrontará este sábado un examen de riesgo cuando visite a Atlético Rafaela por la fecha 20 de la Primera Nacional. El encuentro se jugará desde las 15js en el estadio Nuevo Monumental, con arbitraje de Fabrizio Llobet.

El equipo dirigido por Mariano Echeverria llega con el ánimo renovado tras vencer a Agropecuario en calle Vergara, un resultado que le permitió recuperar confianza y volver a ilusionarse con pelear en los puestos de clasificación. Ahora tendrá una prueba exigente fuera de casa frente a una Crema que también necesita sumar para salir de la zona baja y hacerse fuerte como local.

El Botellero va por un nuevo triunfo. Prensa Maipú Más allá de este compromiso, el mercado de pases sigue generando expectativas en el mundo Cruzado. Mientras la dirigencia espera una definición sobre la llegada de Enzo Pérez, el plantel mantiene el foco exclusivamente en el campeonato.