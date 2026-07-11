Gimnasia perdió ante Racing su primer amistoso en Buenos Aires
El Lobo perdió ante Racing en el Predio Tita Mattiussi y ahora se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors el miércoles.
Gimnasia y Esgrima disputó este sábado su primer compromiso de preparación en Buenos Aires y cayó ante Racing Club en los dos encuentros de 45 minutos que se jugaron en el Predio Tita Mattiussi, en el marco de la pretemporada de cara al Torneo Clausura.
El balance dejó una clara superioridad del conjunto de Avellaneda, que se impuso por un global de 3 a 0. El primer equipo perdió por la mínima diferencia, mientras que el segundo cayó por 2 a 0.
El primer equipo cayó por la mínima
En el primer ensayo, el equipo que paró Darío Franco formó con César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica.
Durante el encuentro ingresó Lautaro Carrera.
Racing se quedó con el triunfo por 1 a 0 gracias al gol de Santiago Solari, exjugador del Mensana. Gimnasia tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero desperdició un penal.
Para el segundo encuentro, el Lobo salió a la cancha con Lautaro Petruchi; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Gerónimo Patritti y Franco Saavedra; Nahuel Barboza y Julián Ceballos; Luciano Cingolani, Santiago Rodríguez y Blas Armoa; Valentino Simoni.
Luego ingresaron Ismael Cortez, David Martini, Martín Úbeda, Julián Moya, Nicolás Romano y Brian Andrada.
El conjunto de Avellaneda volvió a imponerse, esta vez por 2 a 0, con otro tanto de Santiago Solari y un gol de Adrián "Maravilla" Martínez, quien selló el resultado definitivo.
Se viene Argentinos Juniors
Más allá de los resultados, el cuerpo técnico aprovechó ambos encuentros para darle minutos a la mayoría de los futbolistas que integran la delegación y continuar con la puesta a punto antes del regreso de la competencia oficial.
La gira por Buenos Aires continuará el próximo miércoles, cuando Gimnasia dispute su segundo y último amistoso frente a Argentinos Juniors. Tras ese compromiso, el plantel regresará a Mendoza para afrontar la recta final de la preparación con vistas al inicio del Torneo Clausura.