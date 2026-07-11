Gimnasia perdió ante Racing su primer amistoso en Buenos Aires

El Lobo perdió ante Racing en el Predio Tita Mattiussi y ahora se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors el miércoles.

Gimnasia y Esgrima disputó este sábado su primer compromiso de preparación en Buenos Aires y cayó ante Racing Club en los dos encuentros de 45 minutos que se jugaron en el Predio Tita Mattiussi, en el marco de la pretemporada de cara al Torneo Clausura.

El balance dejó una clara superioridad del conjunto de Avellaneda, que se impuso por un global de 3 a 0. El primer equipo perdió por la mínima diferencia, mientras que el segundo cayó por 2 a 0.

El primer equipo cayó por la mínima En el primer ensayo, el equipo que paró Darío Franco formó con César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica.

Durante el encuentro ingresó Lautaro Carrera.

Racing se quedó con el triunfo por 1 a 0 gracias al gol de Santiago Solari, exjugador del Mensana. Gimnasia tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero desperdició un penal.