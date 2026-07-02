Gimnasia y Esgrima presentó las nuevas cuotas y los aumentos no cayeron bien entre los socios

El club difundió los nuevos valores para todas las categorías. Los incrementos provocaron numerosas quejas entre los hinchas.

El Víctor Antonio Legrotaglie, repleto de hinchas de Gimnasia en su estreno como local en la Liga Profesional.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza anunció los nuevos valores de la cuota social que regirán durante el segundo semestre de 2026. La actualización alcanza a todas las categorías y disciplinas del club, aunque la medida no cayó bien entre una parte de la masa societaria, que manifestó su descontento en las redes sociales.

Gimnasia y Esgrima aumentó las cuotas y los socios protestaron Entre los nuevos valores, la categoría Popular tendrá un costo mensual de $42.000 para hombres, $26.000 para mujeres y $17.000 para niños y jubilados, mientras que el grupo familiar ascenderá a $126.000.

En tanto, la Platea Norte pasará a costar $52.000 para hombres, $33.000 para mujeres, $26.000 para niños y jubilados y $156.000 el grupo familiar. Por su parte, la Platea tendrá un valor de $63.000 para hombres, $42.000 para mujeres, $33.000 para niños y jubilados y $189.000 para el grupo familiar.

La actualización también alcanza a otras categorías. El socio de disciplinas deportivas abonará $42.000, las divisiones inferiores y la escuela de fútbol tendrán una cuota de $59.000, el socio VIP pagará $142.000, el socio foráneo $42.000 y el socio tutor $15.000.

Si bien desde la institución comunicaron oficialmente la actualización de los valores, fueron varios los socios que expresaron su disconformidad en las publicaciones oficiales, principalmente por el porcentaje del incremento y el impacto que tendrá en el presupuesto familiar.