Maipú va por dos jugadores de Godoy Cruz y el Tomba prepara una última jugada en el mercado

Maipú avanza por dos futbolistas del Tomba y Godoy Cruz analiza una negociación cruzada para sumar un refuerzo antes del cierre.

Con el cierre del mercado de pases reprogramado para el 8 de julio a las 18, el Deportivo Maipú intensifica las gestiones para reforzar su plantel y puso la mira en dos futbolistas de Godoy Cruz que no tendrían un lugar asegurado en el equipo de Pablo De Muner.

Maipú busca dos jugadores de Godoy Cruz antes del cierre del mercado de pases El principal apuntado es Matías Fúnez. El marcador central ya fue notificado de que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico del Expreso y el Cruzado aparece como una opción concreta para que continúe su carrera en la Primera Nacional.

El otro nombre que interesa en calle Vergara es Brian Orozco. El extremo no logró la continuidad esperada desde su llegada a Godoy Cruz y vería con buenos ojos la posibilidad de cambiar de club para sumar minutos en un equipo que aspira a pelear por el ascenso.

Si llegan más volantes, Orozco puede salir. Prtensa Godoy Cruz. Aunque se trata de negociaciones independientes, existe un nombre que también aparece en la mesa de conversaciones: Marcelo Eggel. Godoy Cruz intentará realizar un último intento para incorporar al volante, aprovechando el interés de Maipú por los dos futbolistas tombinos.

Sin embargo, en el Expreso saben que la operación no será sencilla. Todo indica que Eggel continuará su carrera fuera del Cruzado y las ofertas más firmes apuntan a una transferencia al fútbol chileno o a un club de la Primera División.