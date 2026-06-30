Cornejo inauguró una ampliación escolar en Maipú y destacó la inversión en infraestructura educativa

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este lunes la inauguración de la ampliación de una escuela secundaria de Maipú , una obra que demandó una inversión provincial de $2.494 millones y que busca ampliar la capacidad del establecimiento ante el crecimiento de la matrícula. El nuevo edificio corresponde a la Escuela 4-054 Juan Isidro Maza, ubicada en Rodeo del Medio.

La ampliación incorpora 730 metros cuadrados cubiertos construidos sobre un predio de casi 5.000 metros cuadrados. Entre las nuevas instalaciones se destacan cinco aulas, un laboratorio de Ciencias y Tecnología, un Centro de Recursos Multimedia, áreas administrativas, buffet, cocina, sanitarios, patio de formación y un playón para actividades deportivas y recreativas.

Durante el acto participaron la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar; autoridades provinciales y municipales, además de directivos, docentes y estudiantes. Antes de la inauguración se firmó el acta de entrega de la obra y luego se recorrieron las nuevas instalaciones.

En su discurso, Cornejo afirmó que la ampliación forma parte del plan de infraestructura escolar que lleva adelante la Provincia y sostuvo que las obras continuaron pese al contexto económico. "Nos propusimos no parar las obras de infraestructura, aunque caiga la recaudación, aunque se aparten los financiamientos nacionales de estos temas, y lo hemos logrado", aseguró.

El mandatario indicó que el Gobierno provincial proyectó la construcción de 30 nuevos establecimientos educativos y señaló que la escuela inaugurada representa la obra número 18. Además, explicó que la ampliación responde al crecimiento de la matrícula y permitirá mejorar las condiciones de enseñanza.

Cornejo también remarcó la importancia de incorporar nuevas herramientas para la formación de los estudiantes y destacó que el edificio fue equipado para su funcionamiento desde el primer día. "Cuántas veces se han inaugurado cosas que no tienen equipamiento. Esto tiene el equipamiento y está contemplado ese equipamiento", afirmó.

La educación sigue siendo una prioridad en Mendoza. Hoy inauguramos la ampliación de la Escuela Juan Isidro Maza, en Rodeo del Medio, una obra pensada para que más de 750 estudiantes puedan aprender en mejores condiciones, con espacios modernos, equipados y preparados para los… pic.twitter.com/JmJEFbKviP — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 29, 2026

Cómo es el nuevo edificio

El ministro García Zalazar señaló que la ampliación era una demanda histórica de la comunidad educativa y consideró que permitirá fortalecer la propuesta pedagógica de la institución.

"Hace tiempo que esta escuela venía pidiendo una ampliación", expresó el funcionario, quien además destacó que el nuevo edificio facilitará el uso de herramientas tecnológicas y espacios destinados a la enseñanza de ciencias y recursos audiovisuales.

La construcción también incorpora criterios de eficiencia energética, iluminación natural y confort térmico, con calefacción por losa radiante en las aulas y climatización en los sectores administrativos.

Una escuela con casi 40 años de historia

La Escuela Juan Isidro Maza fue creada en 1988 para responder a la demanda de educación secundaria en Rodeo del Medio. Desde 1999 funciona en su edificio propio y actualmente cuenta con 758 estudiantes distribuidos en 22 divisiones, con orientación en Economía y Administración.

Durante la inauguración, la directora Silvana González calificó la jornada como "un día de profunda alegría y orgullo para todos nosotros" y sostuvo que la ampliación permitirá ampliar la oferta educativa de la institución sin perder la identidad construida a lo largo de casi cuatro décadas.

La obra busca acompañar el crecimiento de la comunidad educativa mediante nuevos espacios para la enseñanza y el desarrollo de actividades académicas, tecnológicas y recreativas.