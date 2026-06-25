Quién es el fiscal mendocino que Alfredo Cornejo propuso ascender a juez penal

El gobernador Alfredo Cornejo postuló al fiscal de instrucción Mauro Hernán Perassi para ser designado como integrante del Tribunal Penal Colegiado Nº 1. Esta semana ingresó el pliego del aspirante a la Legislatura y en las próximas semanas el Senado deberá votar si avala la designación.

Cornejo impulsó la candidatura de Perassi para cubrir un cargo vacante en uno de los órganos judiciales que se encarga de llevar adelante los juicios orales y públicos dentro del sistema penal provincial.

El postulante fue propuesto por el Consejo de la Magistratura al imponerse en el concurso de aspirantes al cargo. Perassi tiene 50 años e ingresó al Poder Judicial de Mendoza en 2005, primero como codefensor y luego como ayudante fiscal.

En 2009 asumió como fiscal de instrucción sustituto y un año después fue oficializado como fiscal de instrucción titular en la 1º Circunscripción Judicial de Mendoza.

Por otro lado, entre 2022 y 2025 Perassi se desempeñó como conjuez del Tribunal Penal Colegiado Nº 1, órgano del Poder Judicial al que ahora busca acceder como juez tras la propuesta del gobernador.

Perassi se ha desempeñado como fiscal en varios casos y el más reciente es la denuncia que realizó una joven contra un grupo de jugadoras de hockey del Club Alemán por abuso sexual durante un “bautismo” o “ceremonia de iniciación” entre compañeras de equipo.

Quiénes aspiraban a este cargo

El pasado 16 de junio el Consejo de la Magistratura de la Provincia llevó adelante las entrevistas a los seis postulantes que aspiraban al cargo de juez penal del Tribunal Penal Colegiado Nº 1.

Mauro Perassi fue el que mejor puntaje obtuvo tras las entrevistas y el análisis de los antecedentes.

En segundo lugar se ubicó María Jimena Lourdes Pina González y más atrás quedaron María Belén Renna, Darío Alberto Dal Dosso, Mariana Beatriz Romeo y María Alicia Arlotta.

Pina González actualmente se desempeña como conjueza y fue recientemente designada como jueza de garantías en la causa de violencia de género y abuso sexual contra el ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino.

Pina González fue recusada por la querella, encabezada por la abogada María Elena Quintero, alegando que la conjueza podría verse afectada por su situación actual como aspirante a cargos judiciales definitivos. Quintero sostuvo que Pina González "se encontraría condicionada a la hora de resolver", argumento que utilizó para solicitar su apartamiento.

La magistrada rechazó los cuestionamientos y defendió su actuación en el marco de la causa. Señaló que no existen motivos concretos que permitan sospechar falta de imparcialidad o comprometan su independencia al momento de tomar decisiones.