Por qué el Gobierno de Mendoza calificó de "cachivache" la ley de Zona Fría

Mientras los legisladores nacionales del oficialismo analizan cuándo abrir el debate al proyecto de ley de Zona Fría, que prevé eliminar los cambios que se produjeron en 2021, donde varias ciudades, entre ellas Mendoza, ingresaron en un esquema de baja de la tarifa de gas en un 30%, el Gobierno Provincial salió a cuestionar la actual legislación y la calificaron de "cachivache".

Fue el ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien habló este martes con los medios de comunicación -en la inauguración de un sector de la Terminal de Ómnibus de Mendoza- y sostuvo que la provincia anteriormente ya había logrado alivios importantes para los mendocinos en el valor de las tarifas de gas.

Mema señaló que los usuarios de la provincia tienen un rango de consumo mayor en los valores más bajos, que son los calificados como "R1", categoría donde se paga más barato el consumo de gas. "En Mendoza, la categoría R1 llega a los 900 m3, cuando en el resto del país es de 600 m3", planteó el ministro, y agregó que "se mantiene el subsidio inicial o el menor costo inicial para mayor cantidad de personas, porque se hizo un estudio climático, y Mendoza es más fría, es parte de la de las regiones frías, junto con la Patagonia, diferente del resto del país", agregó.

Esta introducción sirvió para que el funcionario de Alfredo Cornejo disparara contra los cambios que se aprobaron en 2021 en el Congreso y que hoy están en tela de juicio.

"Se hizo un cachivache en el año 2021, donde se puso que Rosario era zona fría, o que también Córdoba era zona fría. Todo el sistema está pagándole el gas natural a personas que viven en zonas donde no se demostró climáticamente que lo necesitaban", sostuvo.

Para Mema, Mendoza "tiene que seguir en la llamada 'zona fría', lo hemos planteado desde un comienzo. Pero lo que no podemos permitir es mantener este negocio".

"Fue una negociación política bien 'cachivachesca', que se llevó adelante el 2021, donde Máximo Kirchner iba uno por uno buscando los votos en cada una de las provincias. Fue un desastre. Hoy lo estamos padeciendo, hoy la zona fría continúa. No no sé si va a tener tratamiento en senadores, por ahora no tienen fecha", agregó.

Cómo votarán los senadores por Mendoza los cambios a la ley de Zona Fría

El proyecto de ley de Zona Fría actualmente tiene media sanción de la Cámara de Diputados del Congreso, y debe votarse en el Senado.

Según informó MDZ a fines de mayo, los tres senadores mendocinos votarán en contra de las modificaciones, a pesar de la postura que mantiene el gobierno de Alfredo Cornejo.

Se descuenta por supuesto el voto en contra de la senadora peronista, Anabel Fernández Sagasti; mientras que los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez también lo harán en contra de la propuesta de La Libertad Avanza.

Es un dato interesante lo que ocurre en el radicalismo, sobre todo si se tiene en cuenta que no sólo el Poder Ejecutivo ha calificado de "cachivache" la actual ley, sino que también los diputados mendocinos de la UCR, que son Lisandro Nieri y Pamela Verasay, acompañaron la propuesta cuando se votó en la Cámara Baja.

La nueva ley de Zona Fría

De aprobarse la ley tal como pretende el oficialismo, las bonificaciones en las boletas de gas ya no se aplicarán por código postal o residencia general, sino que quedarán ligadas de forma exclusiva al padrón de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El texto consensuado por el oficialismo establece que el beneficio en la tarifa se mantendrá únicamente para los siguientes grupos:

Límite de ingresos: Hogares que perciban ingresos netos inferiores o iguales al valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT) .

Vulnerabilidad habitacional: Beneficiarios que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar otorgado por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Héroes de Malvinas: Titulares de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Discapacidad: Hogares que tengan entre sus miembros a una persona con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este punto particular, la iniciativa aclara que la Secretaría de Energía auditará y evaluará el impacto del CUD en la economía familiar para determinar la necesidad de la asistencia financiera.

Además de los topes económicos, el proyecto redefine los límites geopolíticos del beneficio. La cobertura se recortará para volver a las regiones históricamente consideradas zonas frías, concentrando el esfuerzo fiscal principalmente en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

Como contrapartida a la quita de subsidios en las zonas urbanas templadas que habían sido añadidas en 2021, la normativa introduce un beneficio social para las áreas que sí mantendrán el esquema: por primera vez, se incorporará formalmente dentro de la cobertura del subsidio la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel, una medida largamente reclamada por los sectores de menores recursos de las provincias del sur argentino que carecen de acceso a la red de gas natural.

También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad.

Qué dice la ley actual

La Ley 27.637, votada en 2001, amplió notablemente el alcance del Régimen de Zona Fría: pasó de cubrir las regiones mencionadas (Patagonia, Puna y Malargüe) a incluir todas las zonas bioambientales templado-frías y frías del país.

De esta forma, de 950.000 usuarios, se llegó con beneficios a más de 4 millones de usuarios.

Además sumó beneficios para hogares vulnerables (con descuento del 50%) y para hogares no vulnerables de las zonas nuevas (descuento del 30%).

En caso que se dé marcha atrás a la Zona Fría, quedarán afuera del subsidio unos 50 municipios de Buenos Aires, una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan, 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta, 17 comunas en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja, y 1 en Tucumán.