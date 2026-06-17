El PJ y el Frente Verde, ¿se acercan?

El PJ y el Frente Verde darán una conferencia por la zona fría. Crecen las expectativas por los gestos de acercamiento entre ambos.

Legisladores del PJ y referentes del Frente Verde mostrarán este miércoles una señal de unidad política frente a la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional. Senadores y diputados provinciales brindarán una conferencia de prensa en la Legislatura de Mendoza para expresar su rechazo a la iniciativa y anticipar medidas judiciales para frenar su aplicación en la provincia.

La convocatoria reúne a dirigentes del interbloque Encuentro Mendocino —integrado por el PJ y Unión Mendocina— junto a referentes del Frente Verde, conformado por el Partido Verde y Libres del Sur. La conferencia se realizará el miércoles 17 de junio, a las 11.30, en la Legislatura provincial.

El PJ y el Frente Verde, juntos Dicen que es un primer paso, y que si todo va bien, podrían avanzar en un frente electoral el año que viene. El PJ y el Frente Verde -que está compuesto por el Partido Verde y Libres de Sur-, se mostrarán juntos en un tema que tiene como blanco la gestión de Javier Milei que critican ambos, por separado.

Hace un tiempo el PJ intentó acercarse al Partido Verde pero no logró ir juntos a los comicios. Libres era parte de Cambia Mendoza pero se fue cuando el oficialismo se alió a Milei. Así fue que integró el Frente Verde, alianza con la que se presentaron en las elecciones del año pasado.

Desde hace varios meses que a dirigentes de distintos sectores se los oye decir que "la oposición se tiene que unir" y en este caso, habrá un gesto concreto. Hay que sumar que las conversaciones entre este sector de la dirigencia - que excluye a La Cámpora- crecen hace tiempo.