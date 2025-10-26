Lejos del Congreso, el Frente Verde festeja el tercer lugar

Mendoza vivió este domingo las elecciones legislativas con una participación del 71,5% del padrón, muy por encima del promedio nacional. En ese escenario, el Frente Verde logró captar el voto de sectores desencantados con la polarización y consolidarse como la tercera fuerza provincial, detrás de la Libertad Avanza y el PJ .

Desde su búnker en el Círculo de Periodistas, ubicado en calle 9 de julio de Ciudad, los referentes del espacio destacaron el avance del frente y celebraron ubicarse como tercera fuerza política aunque no alcanzaran una banca en el Congreso.

A la espera de Mario Vadillo, el clima en el bunker del Frente Verde ifue alegre con música de fiesta, luces y buenas sensaciones, más allá que en cuanto al marco de público hubo más periodistas que afiliados.

Cerca de las 20, las confirmaciones comenzaron a llegar sobre que el Frente Verde sería la tercera fuerza en Mendoza con el 10% de los votos, junto con que a nivel nacional los diputados por la provincia habrían tenido un resultado de 4 a 1 de La Libertad Avanza sobre el PJ.

Pasadas las 20, el clima empezó a mejorar, se comenzaron a escuchar risas y el tono de las voces comenzó a elevarse. Ernesto Mancinelli y Belén Bobba fueron los primeros en hacerse presentes en el bunker. Ambos coincidieron en que manejaban datos de una elección del 10% de los votos para el Frente Verde.

Elecciones legislativas Frente Verde Fugazzotto Rodrigo D´Angelo - MDZ

Un voto “inteligente” y contra la polarización

Durante la campaña, Vadillo apeló a un discurso de voto inteligente contra el kirchnerismo y el libertarismo, haciendo hincapié en que: “Muchas de las representaciones que nosotros hacemos en materia ambiental o en materia de consumidores, no la van a tener en los partidos tradicionales”.

El líder del Frente Verde remarcó su compromiso con temas como la defensa del consumidor, la protección ambiental y el rechazo a las reformas laborales regresivas, además de su histórica defensa de la Ley 7722.

La trayectoria de Vadillo y los desafíos actuales

Exdiputado provincial y abogado especializado en derechos del consumidor, Mario Vadillo fue parte del Partido Intransigente, que en 2017 irrumpió con fuerza como tercera vía junto a José Luis Ramón.

Aquel año, con una participación mucho más alta en los comicios, el Partido Intransigente había logrado un 17,2%. El desafío ahora será mantener el espacio sin repetir la suerte de una tercera fuerza que se diluyó tras un buen desempeño electoral.

En un escenario de desafección ciudadana, el espacio buscará ampliar su base, captar nuevos liderazgos y sostener su identidad entre la crítica a los “impuestos abusivos” y la defensa del ambiente.