Mario Vadillo: "Si nos votan a nosotros, le sacamos una banca al kirchnerismo"

Mario Vadillo sabe que, según los sondeos previos, tiene chances de entrar al Congreso . En la recta final, el candidato del Frente Verde, disputa la quinta banca con la segunda candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista, Marisa Uceda. Es por eso que afirma que si lo votan, el peronismo pierde una banca.

En esta Entrevista con MDZ, contesta de todo. Qué hará si llega al Congreso, como es la sinergia con Libres del Sur que hace pocos meses era parte del Gobierno de Alfredo Cornejo, por qué no se juntó con otros sectores de la oposición y sus posturas sobre diversos temas.

-Sí, por eso estamos pidiendo que se haga un voto inteligente. Disputamos la banca con el kirchnerismo...

- Lo decís porque Marisa Uceda es la candidata en segundo término de Fuerza Justicialista...

- Y es kirchnerista. Entonces, si no quieren votar al kirchnerismo, hagan un voto inteligente. Uno plantea porque las minorías te aseguran representación.Es decir, hoy muchas de las representaciones que nosotros hacemos en materia ambiental o en materia de consumidores, no la van a tener en los partidos tradicionales. De hecho, ahora se va a ir a votar el presupuesto donde está la ley de zona fría. La ley de zona fría es lo que tiene una una tarifa diferencial para los mendocinos en el usuario de gas.

- Pero vos sos parte del Frente Verde que está compuesto por Libres del Sur, que era parte del oficialismo provincial, ¿cómo te sentís con eso? Porque hay gente que dice que detrás de Vadillo está el gobierno.

-No, no, porque también detrás de Difonso está el gobierno con ese razonamiento. Difonso fue diputado por Cambia Mendoza.

-Sí, hace mucho más tiempo.

-Es lo mismo, y los demócratas también fueron parte del elenco de Cambia Mendoza.Quiero decir que han sido todos de Cambia Mendoza. No, lo que pasa es que fue un frente también que ganó, que tuvo un éxito, que muchos creen que fue bueno, y que se ha desintegrado porque evidentemente las posturas que ha ido tomando Cornejo, lo ha ido alejando, porque si vos entrás en un partido que teóricamente representa a los universitarios, la república, todo, y terminás en un partido libertario, obviamente que muchos se van a alejar porque no creen en eso. Y con respecto al Libres del Sur, ellos adhirieron a nosotros, por eso el frente es verde y no Libres del Sur.

mario vadillo en mdz radio (3) Alf Ponce Mercado / MDZ

-¿Sí o no a una reforma laboral?

-Creo que hay que establecer los parámetros. Yo creo que siempre hay que ir adecuando. Yo soy abogado, hay que ir adecuando a la ley. De hecho, si hay la 24 240, es decir, se ha ido cambiando en el caso de consumidores, que es algo que yo trato. En el caso de lo que es la reforma laboral, no creo en la que proponen así los libertarios, de sacar derechos al trabajador.Creo que todos los derechos son progresivos. Una vez que lograste un derecho y que es un progreso, vos no podés ir para atrás.

Hay un mundo nuevo, hay un mundo que hay que meter reformas laborales, pero para introducir a los gente joven. Esa es la reforma laboral que yo quiero. ¿Cómo hacer para capacitar, para certificar? Es decir, hoy día las certificaciones dentro de los trabajos son muy importantes para la gente joven.

-¿Crees que la Argentina está inundada por el narcotráfico?

- No, no somos un país de paso, sino que realmente se está introduciendo el narcotráfico, sobre todo en muchas zonas de Mendoza. Es decir, yo no te puedo decir que está todo el narcotráfico extendido en departamentos, qué sé yo, en La consulta, hay lugares que vos ves que no... Pero sí, acá en Gran Mendoza, al oeste de Godoy Cruz, es terrible. Es decir, y si no, parece que la Ministra de Seguridad no escucha los petardos y los cohetes que salen toda las nochs en todos los barrios de Mendoza.

- ¿Estás de acuerdo con lo que gana un legislador?

-No sé si un legislador. Lo que sí estoy en desacuerdo es lo que gana un celador. Porque acá... Y no quiero hacer una propuesta que parece de izquierda, ¿no? Pero cuando un celador gana 300 mil pesos, cualquier otro monto ya es aberrante. Porque lo que tenemos es que no se puede ganar menos que las canastas básicas. Es decir, para eso son las canastas.Yo te digo, acá en el Estado tendrían que ver cómo regular por qué gana tanto un legislador como un juez porque acá se la toman todo con los legisladores. ¿Sabés cuánto gana un juez en Mendoza? 20 millones de pesos.