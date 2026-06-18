Zona Fría: preparan una batalla judicial para evitar aumentos de hasta 50% en las boletas de gas

La presidenta del bloque de senadores del PJ, Adriana Cano, advirtió que la oposición provincial analiza impulsar una acción judicial si el Congreso convierte en ley el proyecto del Gobierno nacional que modifica el régimen de Zona Fría y excluye a Mendoza del beneficio tarifario.

La legisladora dialogó en After Office por la 105.5 FM MDZ Radio y sostuvo que la medida afectaría a unos 400 mil usuarios mendocinos y aseguró que ya trabajan en una estrategia legal para intentar frenar su aplicación.

Cano explicó que distintos espacios opositores con representación legislativa resolvieron declararse en estado de alerta ante el avance de la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados.

“Coincidimos que era justamente estar en estado de alerta. Tenemos una declaración política que tiene que ver con la preocupación que nos tiene algo que, como vos referenciabas, ya tiene media sanción”, señaló.

La senadora cuestionó además el acompañamiento de legisladores nacionales mendocinos al proyecto y advirtió sobre las consecuencias económicas que tendría para los hogares de la provincia.

“Sería con esta tarifa especial producto de este fondo fiduciario que se modifique y que quede excluida salvo el departamento de Malargüe, pero el resto de los hogares de Mendoza, aproximadamente 400 mil usuarios, se verían directamente afectados en su tarifa final”, afirmó.

Según indicó, la eliminación del beneficio implicaría que “entre el 30 y el 50%” de incremento en el costo final del servicio para los usuarios mendocinos.

Respecto de las acciones previstas, sostuvo que la oposición ya analiza una presentación ante la Justicia en caso de que la norma sea sancionada.

“Estamos avanzando con estas dos posiciones respecto a una acción de inconstitucionalidad de la medida, con un pedido de medida de no innovar”, explicó.

Y agregó que también se evalúa impulsar una acción colectiva junto a usuarios y asociaciones de consumidores: “Poder llevar adelante un trabajo colectivo de muchos, no solo usuarios, sino también asociaciones de consumidores y todos, con una cautelar, una medida, justamente una acción colectiva para que pueda determinarse judicialmente cómo implica lastimosamente para el bolsillo de cada uno de los usuarios de este servicio”.

El impacto en Mendoza y el rol de los senadores

Cano sostuvo que Mendoza mantiene las condiciones climáticas que justificaron su incorporación al régimen de Zona Fría y remarcó que el beneficio “no es un subsidio”.

“Vivimos en una provincia que no ha cambiado ninguno de los parámetros por los cuales el Congreso de la Nación le otorgó el beneficio de la zona fría, así que sigue siendo una zona fría”, afirmó.

También planteó interrogantes sobre el destino del fondo fiduciario que financia el sistema. “El Gobierno nacional no ha dado explicaciones sobre qué va a suceder con ese fondo en el caso de que se elimine ese beneficio y Mendoza tenga que seguir pagando el aporte al fondo, pero no va a recibir la compensación de ese beneficio en la tarifa”, sostuvo.

La legisladora indicó además que la discusión busca poner el tema en agenda y advertir sobre la responsabilidad que tendrán los representantes mendocinos en el Senado nacional.

“Hay legisladores de nuestra provincia, tres en particular, que van a tener la definición política de aportar o no, de apoyar o no a Mendoza o darle la espalda”, manifestó.

Finalmente, destacó que distintos sectores opositores decidieron trabajar en conjunto para enfrentar la iniciativa. “Coincidimos que en este punto la defensa de Mendoza no puede ser renunciada. Tenemos que ponernos a la cabeza de esta defensa”, concluyó.