Zona Fría: el PJ bonaerense va con los intendentes al Congreso y amenaza con una catarata de amparos si es ley

Un batallón de intendentes , concejales y legisladores del peronismo bonaerense desembarcaran en el Congreso nacional, con miles de firmas de vecinos de la provincia de Buenos Aires para reforzar la estrategia kirchnerista en el Senado para evitar que el nuevo régimen de Zona Fría sea ley y amenazan con una catarata de amparos para frenar el tarifazo.

Tras la media sanción obtenida por el gobierno libertario en la Cámara de Diputados , el peronismo se quiere abroquelar en la Cámara Alta para trabar el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que dejaría a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires afuera del nuevo régimen de Zona Fría .

La avanzada peronista bonaerense será recibida a las 14 por la plana mayor del kirchnerismo en el Congreso Nacional; el encargado de abrirles la puerta es el diputado nacional Máximo Kirchner —uno de los impulsores de la ampliación de la ley en 2021— junto a los senadores nacionales Juliana Di Tullio y Eduardo "Wado" de Pedro.

Axel Kicillof oficilaizo el reparto de fondos coparticipables bonaerenses a los municipios. Enojo de intendentes, acusan al gobernador de hacer un reparto "discrecional" a muniicpios "amigos"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, convoco a la casa de gobierno a los intendentes para firmar la entrega de fondos coparticipables. Foto: Archivo MDZ

La movida impulsada por los intendentes de todas las tribus peronistas de la provincia de Buenos Aires , es una combinación de rosca legislativa con presión popular, ya que los alcaldes le entregaran a los legisladores nacionales kirchneristas un petitorio con miles de firmas recolectadas en los 94 municipios bonaerenses que se verían afectados por el nuevo régimen de Zona Fría . Es de destacar que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires , conducida por el dirigente peronista Guido Lorenzino, fue fundamental en la movida para recolectar firmas.

La preocupación de los intendentes peronistas no es menor: de convertirse en Ley el proyecto libertario, el sistema tarifario del gas retrocedería a su esquema original del año 2002. Esto significa que el beneficio de descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas quedaría reservado de forma exclusiva para la Patagonia, la Puna, Malargüe (Mendoza) y Carmen de Patagones.

El nuevo régimen de Zona Fría dejaría afuera a más de 1.240.000 hogares bonaerenses, afectando también a regiones de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. En pocas palabras, según el peronismo, el 20% de los usuarios de todo el país sufrirá un salto automático en sus boletas de gas en pleno invierno.

La defensa libertaria

Tal como paso en la primera sesión del año de la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense la defensa esgrimida por La Libertad Avanza y sus aliados en el Congreso de la Nación, para defender los cambios en el régimen de Zona Fría es acusar al kirchnerismo y aliados de defender “un subsidio para ricos”.

Entre otras cosas argumentan que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires con el actual régimen de Zona Fría el 80% del subsidio va a al 15% de la población con mayores ingresos. Y remarcan que con la modificación el subsidio será eficiente y equitativo para todo el país.

El peronismo prepara un "frazadazo"

La resistencia que prepara el peronismo se palpita en el interior de la provincia de Buenos Aires. En la cumbre de intendentes de la quinta Sección Electoral, llevada a delante en el municipio de Villa Gesell, se pergenio la idea de hacer un "frazadazo" frente al Congreso cuando se trate la modificación al régimen de Zona Fría.

La otra estrategia que prepara el peronismo es recurrir a la justicia en caso que el nuevo régimen de Zona Fría sea ley. El caso testigo de esta movida lo lidera el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien envió un proyecto al Concejo Deliberante local para que los ediles lo autoricen a litigar contra el Estado nacional.

Federico Susbieles Intendente de Bahía Blanca

"Tenemos registros térmicos homologables desde el centro de la Patagonia hasta nuestra ciudad", argumentó el jefe comunal bahiense para justificar el amparo que presentará si la ley prospera en el Senado. En los escritorios de los intendentes de las tribus peronistas de la provincia de Buenos Aires está todo listo para seguir la misma ingeniería legal. Y avisan: “Si hay ley, habrá cataratas de cautelares en la Justicia”.

Exclusiones y poroteo fino

La movida une a todas las tribus del peronismo bonaerense, a las 14 marcharan hacia el senado unidos por un mismo reclamo intendentes y legisladores del axelista Movimiento Derecho al Futuro, del Frente Renovador, del kirchnerismo y de La Cámpora.

Es de remarcar que el sectarismo peronista dejo fuera de la movida a los intendentes radicales que también se habían manifestado formalmente en contra de la quita del subsidio a través del Foro de Intendentes boinas blancas.

Mientras el peronismo bonaerense junta firmas y promete judicializar el conflicto, en el senado nacional empezó el poroteo fino. Y el panorama para Milei en la Cámara Alta nacional sería complejo ya que gobernadores dialoguistas empezaron a agitar la bandera de los subsidios energéticos como moneda de cambio antes de levantar la mano.