Legislatura bonaerense: la oposición a Milei saltó la grieta en Diputados para blindar la "Zona Fría"

Tras 6 meses de parálisis, producto de la interna peronista, la Legislatura bonaerense levantó el telón para que la cámara Baja tenga su primera sesión del año. De no ser porque el rechazo de la mayoría de los bloques a la avanzada de Milei para modificar los subsidios a Zona Fría calentó el recinto, hubiese sido una sesión más.

Como estaba previsto en la orden del día, se renovaron las licencias extraordinarias pedidas por los diputados: Mercedes Landívar del peronismo y Gustavo Coria del PRO.

Se aprobó la renuncia a su cargo en el Consejo de la Magistratura al diputado del PRO, Martín Endere, segundos después el cuerpo aprobó que el legislador amarillo ocupe nuevamente su silla como delegado titular de la Cámara Baja en el Concejo de la Magistratura. La movida, que causó sorpresa, fue para marcar que a la interna radical de la provincia de Buenos Aires le falta un par de roscas más. El abadismo con ese movimiento de pinzas colocó como delegado suplente a Diego Garciarena; desplazando de esa forma al diputado Valentín Miranda que responde al sector liderado por Alejandra Lordén y Miguel Fernández.

Además, en la sesión el jueves se aprobaron la conformación de las comisiones parlamentarias de la Cámara Baja; un cambio en el reglamento posibilitando que en la próxima sesión haya un enroque de autoridades en el bloque de la Libertada Avanza, el parejista Juan Esteban Osaba dejará la vicepresidencia del cuerpo para asumir la presidencia del bloque y el caputista Agustín Romo pasará a ser autoridad de Cámara.

También dieron media sanción a los proyectos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos a las personas con síndrome de Down; sobre medidas de seguridad en los juegos de plaza y a la adhesión a la Ley Nacional de Diagnóstico Humanizado.

Pero lo que se llevó toda la atención fue el rechazo de varios legisladores, de la mayoría de los colores políticos, a la media sanción del Congreso Nacional a la modificación del régimen de Zona Fría impulsado por el gobierno de Milei que dejaría fuera de este beneficio a cerca de cien municipios bonaerenses.

Una unanimidad contra la modificación del régimen de Zona Fría

Los diputados provinciales, en su gran mayoría enfrentados al gobierno libertario, resaltaron que de convertirse en Ley el proyecto impulsado por Milei para bajar los subsidios al gas cientos de miles de bonaerenses se verán perjudicados, en pleno invierno, por residir en los más de 90 municipios que serían desafectados del mapa de Zona Fría.

El massista Alexis Guerrera, vicepresidente primero del cuerpo, fue directo al hueso político: “La reducción de la Zona Fría tiene el objetivo primordial de apuntar contra la provincia de Buenos Aires. Los legisladores tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y defender al pueblo”.

El legislador sembró sospechas sobre el apuro fiscal del gobierno nacional, señalando que mientras se frenan obras clave como el gasoducto Néstor Kirchner, "se están proponiendo condonaciones de deuda a las distribuidoras de energía”.

La jefa del bloque de los diputados UCR- Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén advirtió sobre el drama social en los más de 90 distritos afectados, “7 millones de bonaerenses que van a pagar en los meses más duro de frío un 100% más de tarifas de gas. Siempre la ligan las clases y las edades más vulnerables, como son los menores y los ancianos, que no se evitan estas bronquiolitis, estas neumonías”

“Este agravamiento de las enfermedades crónicas es agravado por una situación que debería ser algo de la dignidad humana; tener que elegir entre alimentarse o calefaccionarse no debería tener que ser una opción. Por eso es el pedido de reflexión ante esta media sanción; todavía no está todo dicho , entendemos lo del equilibrio fiscal pero no a costa de los más vulnerables. No a costa de la clase media baja”, agrego la legisladora radical.

A pocos metros, desde el otro bloque radical el tandilense Matías Civale cargó contra los dirigentes locales que defienden el ajuste: “A mí me duele cuando algunos concejales hablan de 'subsidio bobo'; desde que salió la normativa está la posibilidad de que cualquier usuario pueda renunciar a ese subsidio y ninguno de esos concejales renunció al beneficio”.

A su turno el diputado de izquierda Christian Castillo, fiel a su estilo, califico al proyecto que busca modificar cambiar los subsidios al gas por Zona Fría de ser un "robo descarado a los bolsillos de más de 1.000.000 de hogares" y denunció prebendas millonarias para los dueños de las distribuidoras eléctricas.

El contraataque libertario: “Defienden un subsidio para ricos"

Frente al coro de quejas de la mayoría de los bloques legislativos; el bloque de La Libertad Avanza no se quedó callado y salió en defensa de la medida impulsada desde la Casa Rosada, argumentando con la premisa de "primero los datos".

El encargado de defender el proyecto nacional, fue el bahiense Oscar Liberman que apuntando contra las distorsiones del sistema actual y basándose en informes del Conicet y la Universidad Nacional del Sur lanzó: "Con el modelo actual en la zona ampliada, el 80% del subsidio se lo apropia entre el 10 y el 15% de la población con más altos ingresos. Es un subsidio para ricos".

Y convocando al resto de los diputados provinciales a dar un debate de cara a la sociedad, sin especulación política, el legislador libertario afirmó "Lo que estamos discutiendo son criterios para que el subsidio sea eficiente y equitativo. Tenemos que adoptar parámetros objetivos que nos saquen de este modelo de 'Hood Robin', donde hoy los hogares más pobres de la provincia están subsidiando las tarifas de los hogares más ricos"

Bloque de dipuatdos bonaerenses de La Libertad Avanza

Por su parte, quien será el próximo jefe de bloque de los diputados provinciales de La Libertad Avanza, Juan Esteban Osaba defendió la necesidad de segmentar para que las familias vulnerables sin conexión a la red de gas, dejen de financiar las tarifas de los sectores con mayor poder adquisitivo. “Que quede claro que acá no estamos discutiendo una planilla de Excel o la eliminación del beneficio. Lo que se pretende es corregir su rumbo mediante parámetros de segmentación claros y justos".

El senado sigue en veremos

Fuentes consultadas por MDZ en la de la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, afirman que la intención es sesionar antes que empiece el mundial; “Alejandro (Dichiara) tiene toda la intención de convocar la segunda sesión del año antes que empiece el mundial y que Argentina juegue su primer partido”.

Asimismo, no descarto que haya otra convocatoria en medio del mundial de Futbol; aunque reconoció que los tiempos apremian para hacer una convocatoria antes del 11 de junio y más teniendo en cuenta que no son pocos los legisladores que irán a ver los partidos de la selección a Estados Unidos, México y Canadá.

A todo esto, en el Senado, Verónica Magario publicó el decreto por el cual se oficializan las comisiones legislativas, pero todavía no hay fecha para la primera sesión del año en la Cámara Alta de la Legislatura bonaerense.