Axel Kicillof pagó con las sillas del Banco de la Provincia de Buenos Aires el peaje del endeudamiento

Hace unos años un veterano legislador dijo a este cronista en los pasillos de la Legislatura bonaerense : “Pibe, acá las gratitudes se cobran por ventanilla”. Frase que toma sentido toda vez que el oficialismo “necesita” voluntades para aprobar algún proyecto sensible. Y el endeudamiento de Axel Kicillof era uno de esos casos, para aprobarlo propios y un sector de la oposición “canjearon” votos por sillas en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires .

Tras la maratónica sesión de la Legislatura bonaerense por la que se dio luz verde al endeudamiento de más de 3 mil millones de dólares y al paquete económico pedido por el gobernador, en los pasillos empezó a circular el rumor de que Axel Kicillof nuevamente se había cargado - por no decir otra palabra- a la oposición.

Recordemos que, sin el auxilio financiero del gobierno de Javier Milei y con las arcas en rojo, Axel Kicillof no tuvo más remedio que “ofrecer” al Banco de la Provincia de Buenos Aires como moneda de cambio.

Diputados llegando al recinto de la Cámara Baja bonaerense para empezar a tratar el endeudamiento de Kicillof en la última sesión del año

El resultado es un Directorio XL: una estructura que rompió el molde tradicional de ocho integrantes para expandirse a catorce sillas titulares, a los que se suman directores asociados (del oficialismo y la oposición) y una sindicatura reforzada.

El nuevo organigrama del Banco de la Provincia de Buenos Aires permitió que el peronismo se quede con nueve sillas, repartiéndolas entre sus diferentes tribus. Mientras que la oposición que acompaño con sus votos el endeudamiento y el paquete económico del gobernador se repartió las cinco sillas restantes.

Quiénes se sentarán en las sillas del Bapro por el peronismo

Los alfiles de Axel Kicillof que tienen su lugar en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires son:

que tienen su lugar en el directorio del son: Carlos “El Cuto” Moreno , un veterano dirigente peronista, que hasta el 10 de diciembre fue uno de los vicepresidentes de la Cámara Baja bonaerense y principal operador del gobernador en diputados.

, un veterano dirigente peronista, que hasta el 10 de diciembre fue uno de los vicepresidentes de la Cámara Baja bonaerense y principal operador del gobernador en diputados. El ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra , con peso territorial propio y referente del Movimiento Derecho al Futuro en el conurbano sur.

, con peso territorial propio y referente del Movimiento Derecho al Futuro en el conurbano sur. Y los dirigentes con perfiles técnicos en el armado kicillofista, Alejandro Formento y Carlos Orsingher.

Por el lado de La Cámpora, las sillas en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires para los soldados de Máximo Kirchner son de Rodrigo Martín Rodríguez (ocupo cargos en la Legislatura bonaerense y en el ejecutivo provincial); y de Laura González , que tendrá un doble rol dentro del directorio ya que además será y deberá velar por la legalidad de los actos del banco hasta 2029.

para los soldados de Máximo Kirchner son de (ocupo cargos en la y en el ejecutivo provincial); y de , que tendrá un doble rol dentro del directorio ya que además será y deberá velar por la legalidad de los actos del banco hasta 2029. El Frente Renovador, al igual que “la Orga”, tendrá dos sillas en el directorio de la banca pública provincial, serán ocupadas por dos referentes massistas del interior bonaerenses; el ex jefe comunal de La Heras, Javier Osuna , y el actual intendente de Tornquist, Sergio Bordoni , que dejara el municipio para sentarse en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires .

, y el actual intendente de Tornquist, , que dejara el municipio para sentarse en el directorio del . Mientras que la novena silla del peronismo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires será ocupada por Gabriela Demaría, delfín del diputado y exintendente del Partido de la Costa Juan Pablo de Jesús.

Las cinco sillas que se reparte la oposición

Cuatro de las nuevas sillas del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires son para los exsocios de Juntos por el Cambio.

Dos se las quedo el PRO y serán ocupadas por los exdiputados Adrián Urreli y Matías Ranzini. La silla de la UCR será para el dirigente quilmeño de Evolución y ex diputado provincial, Fernando “El Frances” Pérez. Mientras que el ex senador provincial monzoista, Marcelo Daletto ocupará la cuarta silla para los ex socios de Juntos por el Cambio.

La última silla en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires es para los Libertarios “Blue” de Unión y libertad y será ocupada por el dirigente de ese espacio, Fernando Rozas.

Un pulmón financiero para un año de sequía

El Decreto 15/2026, firmado por Axel Kicillof publicado en el Boletín Oficial bonaerense, por el que se amplío el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es ni más ni menos que la formalización de un canje de favores en la Legislatura bonaerense.

Decreto que oficializo el nuevo directorio del Banco Provincia de Buenos Aires

Por más que el discurso oficial del gobierno bonaerense hable de una "búsqueda de mayor institucionalización" del banco y de "planes estratégicos de gobierno corporativo", la realidad es mucho más terrenal; Axel Kicillof compró tiempo y gobernabilidad. Para eso utilizo una joya de la corona provincial.