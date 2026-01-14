En modo interna, Axel Kicillof se mostró en la costa con intendentes y criticó a Javier Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , visitó este miércoles en la Costa Atlántica, donde se reunió con intendentes y otros dirigentes que apoyan la construcción de su espacio de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El mandatario provincial asistió al partido de La Costa por la primera reunión con representantes del turismo, la industria y diferentes sectores productivos de la región. Fue en el Espacio Cultural Mar de Ajó, junto a la vicegobernadora Verónica Magario ; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa ; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez ; y el intendente local, Juan de Jesús .

Desde el primer momento apuntó contra el Gobierno nacional: “Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano cuál es la realidad de cada uno de los sectores: el diagnóstico es sumamente preocupante como consecuencia del programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional”. “Intentan convencer a los empresarios y comerciantes de que les va mal porque no se esfuerzan lo suficiente, pero es mentira: la caída de la actividad es el resultado de un plan deliberado para atacar a la producción, la industria y el trabajo”, subrayó.

“Pasaron más de dos años y la situación no sólo no mejora, sino que se sigue agravando: no es una cuestión de tener paciencia o esperar el paso del tiempo, esto solo cambia si se modifica el rumbo de una política que deja afuera a la inmensa mayoría de los argentinos”, afirmó el gobernador y concluyó: “La invitación está abierta para conversar con todos y todas: somos un Gobierno provincial que, frente a un contexto tan adverso, pone la cara, escucha y diseña políticas para acompañar y dar respuestas”.

Del encuentro participaron más de 300 representantes de sectores industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales, pesqueros y de la construcción, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.

Concurrieron los intendentes de Luján, Leonardo Boto; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de Pila, Sebastián Walker; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Navarro, Facundo Diz; el jefe comunal interino de Dolores, Guillermo Ibarra; y el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti.

La disputa por el PJ bonaerense y el armado hacia 2027

Kicillof apuesta al crecimiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su espacio político que rivaliza con La Cámpora y que promete un capitulo de plena tensión por las elecciones del PJ bonaerense, previsto para el 15 de marzo. Todavía no hay negociaciones cerradas que permitan pensar que haya un acuerdo para que continúe Máximo Kirchner en la presidencia.

Una de las posibilidades es que el gobernador lo reemplace, se lo empodere pensando en una hipotética elección contra Milei, aunque con un armado político detrás que todavía esta en discusión ya que el kirchnerismo no quiere perder protagonismo.

En los últimos días, la Junta Electoral del PJ empezó a definir medidas cruciales para dilucidar el armado de las listas y la disputa por el poder partidario.

El pasado 9 de enero, la Junta Electoral decidió que el padrón que se utilizará en el proceso interno será el que incluye las fichas de afiliación cargadas hasta el 30 de diciembre de 2025, fecha en la que los apoderados retiraron el listado del Juzgado Federal N°1 de La Plata.