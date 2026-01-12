Axel Kicillof convoca a paritarias estatales el martes 13: ¿qué puede salir mal?

Como venimos contando en MDZ , los gremios de estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires, presionados por las bases -hace 4 meses no perciben mejora alguna en sus salarios- piden, de manera formal e informal al gobernador Axel Kicillof que convoque en forma urgente a las paritarias estatales bonaerenses .

Por lo que, al mediodía de este lunes y a 3 días del cierre de las liquidaciones, desde el gobierno bonaerense levantaron el teléfono y llamarón para mañana, martes 13, a los representantes sindicales de docentes y trabajadores de la administración pública provincial a la reapertura de las discusiones salariales.

Bien es sabido que en este lado del mundo el martes 13 no es justamente un día para emprender algo. Lo decían nuestras abuelas, que repetían cada vez que el almanaque marcaba la fecha maldita “martes 13 ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes”, como para escaparle al mal augurio que prometía ese día.

Esperemos que este martes 13 de enero, docentes y estatales de provincia de Buenos Aires puedan revertir la mala suerte que precede a ese día y retomen las discusiones salariales sin sobresaltos.

Mas teniendo en cuenta que el gobernador Axel Kicillof, con el guiño cómplice de los gremios, cerro el 2025 sin aumento de haberes provocando que estatales y docentes agudicen en sus bolsillos la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios.

Kicillof mantiene la paritaria estatal 2025 abierta

Es de destacar que el último aumento de salarios dado a estatales y docentes por el gobierno de Axel Kicillof fue -pagadero en dos tramos- en el mes de agosto. Motivo por el cual tras la no convocatoria en diciembre, posponiendo a los primeros días de enero toda discusión salarial, el gobernador decidio mantener las paritarias estatales bonaerenses del 2025 abiertas.

Por lo que, si bien los gremios docentes y estatales, festejaron el llamado dejaron en claro que antes de discutir salarios del 2026 primero deben cerrar las paritarias 2025: “El Gobernador se había comprometido a darle continuidad a la discusión salarial en enero. Nosotros seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la continuidad de los pases a planta permanente en todos los sectores dónde hay trabajadores precarizados (contratados)", afirmo en dialogo con la prensa Claudio Arévalo, titular de ATE provincia de Buenos Aires.

Ate Paritaria estatal bonaerense

Si bien las organizaciones gremiales son reticentes a hablar de porcentajes, por lo que pudo averiguar MDZ, en el encuentro de las paritarias estatales bonaerenses de este martes van a tirar sobre la mesa diferentes opciones que posibiliten compensar el deterioro de los salarios de docentes y trabajadores de la administración pública provincial, como pedir por la vuelta de la cláusula de actualización automática por inflación -puesta en práctica durante la gestión de María Eugenia Vidal-, que se discuta la recomposición real de salarios, que se incluyan sumas fijas además de pedir mejoras adicionales.

Negociaciones contra reloj

Los representantes gremiales de docentes y estatales bonaerenses temen que la convocatoria a las paritarias, a 3 días del cierre de las liquidaciones, sea una maniobra del ejecutivo provincial para ganar tiempo dilatando al próximo mes el aumento salarial.

Como dijo, hace un tiempo a este diario, un importante referente sindical “el primer encuentro es para hacer catarsis. Nos escuchan, se llevan los pedidos y nos vamos contentos esperando un nuevo llamado”.

Ahora el panorama es distinto, los gremios saben que el tiempo para liquidar los sueldos de enero apremia. Y si quieren arrancar el año sin conflictividad en escuelas y ministerios, algo que mañana van a poner sobre la mesa de discusiones, el ejecutivo no puede dilatar mucho el cierre de las paritarias estatales bonaerenses 2025.