A la espera del llamado de Axel Kicillof, gremios estatales bonaerense hablan tibiamente de medidas de fuerza

Eso si los gremios estatales se llevaron el compromiso de los negociadores del gobernador de ser convocados a las paritarias estatales bonaerenses en caso de que se dispare la inflación y antes de fin de año para empezar a recomponer el salario de docentes y estatales, que acumulan desde el primer mandato de Axel Kicillof una pérdida del poder adquisitivo de sus haberes del 130%.

Vale recordar que, tras el triunfo electoral del peronismo en las Legislativas provinciales del 7 de septiembre, subió la inflación y se desmadraron todas las variantes económicas. Y fiel a su estilo el gobernador bonaerense Axel Kicillof una vez más no cumplió con la palabra empeñada, por lo que no hubo llamado a la reapertura de las paritarias estatales bonaerenses.

La bronca de docentes y trabajadores de la administración pública provincial al ver la “pasividad” de los gremios estatales ante la pérdida del poder adquisitivo del salario estatal bonaerense viene subiendo la temperatura día a día; algo que se lo hacen saber a diario a los delegados sindicales remarcándoles la complicidad que tienen con el gobierno de Axel Kicillof .

A cualquier otro gobierno, incluidos peronistas, los gremios estatales y docentes hubieran parado la provincia si el gobernador incumplía la palabra de reabrir las paritarias estatales bonaerenses .

Kiicillof recibio a gremios Axel Kicillof se reunió con gremios estatales bonaerenses días antes de la Nochebuena Foto: Prensa Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof no solo incumplió su palabra, sino que “clausuro” toda posibilidad de aumento salarial en diciembre y los gremios salieron a repetir, como si fuese un mantra, el discurso de gobernación que la culpa era del gobierno de Javier Milei, cuando el gobernador no achica gastos, y ajusta con el salario de docentes y trabajadores de la administración pública.

Gremios advierten con medidas de fuerza sino se convoca a la paritaria estatal bonaerense

Ante la falta de respuestas del ejecutivo provincial a convocar la paritaria estatal bonaerense y la presión ejercida por las bases, algunos gremios están hablando “tibiamente” de tomar medidas de fuerza si no los convocan a discutir salarios antes del cierre de las liquidaciones.

No es un dato menor que en las redes sociales y en las dependencias públicas bonaerenses están circulando posteos remarcando que la complicidad de los gremios estatales con el gobierno de Axel Kicillof posibilitó que el sueldo del empleado público de la provincia de Buenos Aires esté coqueteando con la línea de la pobreza.

bronca en redes Trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires manifiestan su descontento en redes sociales ante la perdida del poder adquisitivo del salario Instagram

La culpa es de Milei

Desde la gobernación bonaerense, el discurso oficial se mantiene firme en una línea de defensa que es la "asfixia financiera" del gobierno de Javier Milei a la provincia de Buenos Aires.

El entorno de Axel Kicillof sostiene que las arcas provinciales están sufriendo el impacto directo de las políticas de ajuste fiscal implementadas por el Gobierno Nacional. Según esta narrativa, el recorte de transferencias y la quita de fondos coparticipables dejaron a la provincia con un margen de maniobra extremadamente reducido para afrontar compromisos salariales que permitan la recuperación del salario de los trabajadores de la administración pública bonaerense.

Un argumento qué a esta altura, no es suficiente para contener el descontento de docentes y empleados públicos de la provincia de Buenos Aires con los gremios estatales. Motivo por el cual, pese a la alineación con el gobierno bonaerense, los representantes sindicales empezaron a endurecer, sin hacer olas, su postura advirtiéndole al gobierno de Axel Kicillof que están dispuesto a tomar medidas de fuerza si no se convoca la paritaria estatal bonaerense con una propuesta concreta que permita la recuperación salarial de los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires.

En definitiva, la provincia de Buenos Aires se encamina hacia un mes de enero que podría marcar un antes y un después en la relación de Axel Kicillof con los gremios estatales. Más teniendo en cuenta las aspiraciones presidenciales del gobernador que, en caso de quedarse en la gatera, no puede aspirar a un nuevo período en el Sillón de Dardo Rocha.