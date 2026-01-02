Aumentos de sueldo para la Casa Rosada: el gremio de los estatales cuestionó la medida de Javier Milei

Rodolfo Aguiar (ATE) criticó el aumento de los funcionarios de Javier Milei. Los planteos del sindicato y los motivos de la Casa Rosada.

La Asociación de Trabajadores del Esta (ATE) denunció el aumento del 90% de los salarios de los funcionarios del Gabinete. "Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un salariazo de la patronal en el sector público", señaló en redes sociales Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

"No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él", enfatizó el gremialista. Este lunes se conoció que una modificación en el esquema salarial de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo al disponer que, a partir de enero de 2026, los ministros, secretarios y subsecretarios vuelvan a percibir aumentos salariales, aunque bajo un nuevo régimen condicionado al resultado fiscal.

Milei the telegraph Javier Milei en la portada de The Telegraph en el marco de una entrevista brindada esta semana. En el descargo que publicó en redes sociales sostuvo que "es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre".

"Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo, que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya es un doctorado en casta, remarcó.

A quiénes habilitó Javier Milei para cobrar más desde 2026 La medida quedó establecida en el Decreto 931/2025 que levanta el congelamiento dispuesto en 2024 y fija un sistema de actualización automática vinculado a las paritarias estatales.